Újabb jelentkező, a Netflix is éhes a TikTokra

Rövid időn belül el kell adnia jelenlegi tulajdonosának a TikTok videómegosztó közösségi oldalt, mégpedig egy amerikai cégnek, különben betiltják az Egyesült Államokban.

Eddig lehetséges vevőként a Microsoft jelent meg, de a Netflix is szóba kerülhet.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten elrendelte – ahogyan erről mi is beszámoltunk –, hogy ha nem adják el a kínai ByteDance által birtokolt TikTok videómegosztó közösségi oldalt, legalábbis annak Amerikában működő ágát egy igazán amerikainak tekinthető cégnek, akkor 45 nap után betiltják az oldalt az Egyesült Államokban. Felmerült ugyan, hogy érdemes lehet kivárni az amerikai elnökválasztást, és ha nem Trump nyer, az új elnökkel kell újratárgyalni a kérdést. Azonban

Joe Biden ellenzéki elnökjelölt időközben megkérte kampánystábját, töröljék telefonjaikról a TikTok alkalmazást,

így ez az opció is meglehetősen bizonytalan.

Marad hát az eladás, amelyet a ByteDance nem szívesen tesz meg, hisz egy remekül növekvő vállalkozástól kell ezzel megválnia, amely a Wall Street Journal szerint idén egy-, jövőre már hatmilliárd dolláros bevételt hozhat(na). Ennek alapján minden további nélkül érhetne százmilliárd dollárt is a cég, azonban miután az eladás kényszerű, egyelőre sokkal kisebb összegekről van szó. Mostanáig a Microsoft kezdett tárgyalásokat a céggel, mégpedig az amerikai, a kanadai, az ausztráliai és az új-zélandi üzemeltetés eladásáról, a CNBC szerint a Microsoft harmincmilliárd dollárig menne el a vételárban. Felmerült, hogy a Twitternek sem jönne rosszul a TikTok, most pedig szóba került az is, hogy az utóbbi évek egyik nagy sikercége, a Netflix is beszállhatna a ringbe – írja a Magyar Nemzet.

A ezermilliárdos Microsoftnak meg sem kottyanna az összeg, a 220 milliárd értékű Netflixnek lényegesen nagyobb falat.

A videószolgáltató számára ugyanakkor ez egy teljesen új szegmens elindítását jelentené, a cég így integrált internetes vállalkozássá válhatna, de

más szempontból is igen jól jönne a Netflixnek a TikTok.

Az internetes filmes társaságok ugyanis nem egymás legnagyobb konkurensei, hanem az ingyen megnézhető tartalmak szippanthatják el az előfizetőket. Ezek pedig a videómegosztók, ahol a készítők önként töltik fel tartalmaikat, és köztük például a YouTube-on egész komolyak is vannak, sorozat formában, esetenként több tízmilliós nézőszámmal. Ha egy videómegosztót szerez a Netflix, saját maga nyújthatja ezt a szolgáltatást is, így lefedi a teljes piaci szegmenst.

Ellentmondás lehet, hogy miközben a Netflix a globális terjeszkedésben érdekelt, a TikTok megszerzésével csak négy ország piacát szerezné meg, igaz, hogy ezek a legértékesebb piacok. Ugyanakkor megmarad az a lehetőség, hogy akár most, akár később megveszi a cég többi részét, és ez az eladónak is előnyös lehet megfelelő vételár esetén, hisz egy ilyesfajta, az egész világra szabott cég megosztása meglehetősen körülményes.

Borítóképünk illusztráció