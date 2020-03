Új kütyükkel rukkolt elő a Honor

Nem csak okostelefonokról szól a márka: eddig nem látott termékkategóriákban is erősítenek.

A Honor MagicBook széria alatt két ultravékony és könnyű laptopot és a Honor Magic Earbuds fülhallgatót is bedobták.

Pehelysúlyban 10 órás üzemidővel

A Honor MagicBook a márka első laptopszériája, ami nemzetközi forgalomban is elérhető lesz. A szürke és ezüst színekben érkező Honor MagicBook 14 hüvelykes kijelzővel kompakt kialakítású és vékony, minden tekintetben a hordozhatóságot tartja szem előtt. Egy feltöltéssel akár 10 órán keresztül is használható, C típusú töltője támogatja a 65 W-os gyorstöltést. FullView kijelzője és erőteljes processzora gyors és megbízható teljesítményt biztosít.

Mindkét laptop pop-up webkamerával érkezik, ami észrevétlenül megbújik a billentyűzet kameragombja alatt.

A billentyű megnyomására jön elő a kamera, ami azonnal használatra kész. Ha már nincs rá szükségünk, ugyanilyen egyszerűen lecsukhatjuk, így személyes adatainkat is védettebben tudhatjuk. A notebookot az ujjlenyomat-érzékelőn keresztül gyorsan és kényelmesen bekapcsolhatjuk.

A laptop kiváló üzemidejét – akár 10 óra egy feltöltéssel – egy különleges rendszerrel szemléltette, amely során egy

elektromos quadot töltöttek öt darab 14 inch-es készülékkel.

Az öt Honor MagicBook a quad számára egy órán belül körülbelül 180 Wh teljesítményt adott le, így a quad 5 km-es távolságot tudott megtenni. A Honor MagicBook Magyarországra várhatóan az év második negyedévben érkezik.

Új funkciókat kapott a MagicWatch 2

A Honor okosórája a továbbfejlesztett véroxigénszint-mérőn keresztül edzés közben követi a vérben lévő oxigéntelítettséget. Mindezek mellett az eszköz szoftvere Female Cycle Trackerrel is kiegészül, amivel követhető a menstruációs ciklus, feljegyezhetőek különböző tünetek, valamint értesítés is beállítható a ciklus megkezdése előtt.

A szoftverfrissítés várhatóan 2020 március végétől lesz letölthető.

Magic Earbuds: vezetéknélküli csatlakozás

A Honor Magic Earbuds vezeték nélkül fülhallgató a hibrid aktív zajszűrő technológiát ötvözi a biztonságos és kényelmes illeszkedéssel. Három beépített mikrofonja figyeli a környezeti zajokat, és alkalmazkodik hozzájuk, így hívás közben zavartalan hangminőséget biztosít.

A zenehallgatást magával ragadó basszussal teszi különlegessé. A kütyü Magyarországra várhatóan az év második negyedévben érkezik.

Borítóképünk illusztráció