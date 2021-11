Tényleg pelenkában tért vissza a Földre a négy űrhajós

Az űrkapszula ejtőernyővel ereszkedett le az Atlanti-óceán vizére Florida partjainál, helyi idő szerint éjszaka fél tizenegykor. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA élőben közvetítette a visszatérést.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k

— NASA (@NASA) November 9, 2021