Senki nem érti, mit beszél: így lett sztár a TikTokon

Német tinik bebizonyították, hogy a 15 másodperces videók készítéséből és megosztásából álló TikTok átlépi a nyelvi korlátokat. A hétvégi toplista tetejére kapaszkodott videóban németül beszélnek, de szerte a világon olyan fiatalok körében lett népszerű, akiknek fogalmuk sincs, miről társalognak ezen a nyelven a videóban.

I don’t know what the fuck they’re saying but girl I am living pic.twitter.com/yVhfinXzvL

— roach ^.^ (@a_roach06) February 7, 2020