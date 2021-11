Robotműtők, robotasszisztensek, mesterséges intelligencia – ilyen lesz a Szuperkórház

A miniszterelnöki főtanácsadó, Bedros J. Róbert az Origónak adott interjút.

Néhány hónapja arról beszélt az Origónak, hogy egy minden egyes beteg számára VIP-ellátást nyújtó, kompromisszumok nélküli kórházat terveznek és építenek fel. A „szuperkórház„ elnevezés a köznyelvben azt a benyomást kelthette néhány olvasóban, hogy ez valamiféle „elitkórház” lesz, fizetős szolgáltatásokkal.

Pedig a DBC mindenki kórháza lesz. Elsősorban a budai kerületek, a dunántúli agglomerációs települések, valamint Komárom és Fejér megye lakosaié, de mivel több területen országos szintű ellátást nyújt, így gyakorlatilag minden TAJ-kártyával rendelkezőé. Abban különbözik majd a többi közkórháztól, hogy ez lesz az első, amely kompromisszumok nélkül, zöldmezős beruházásként valósul meg. A Dél-budai Centrumkórház nevéhez a sajtóban és a köznyelvben kapcsolt jelzők csak és kizárólag az itt nyújtott szolgáltatásokra és az itt biztosított körülményekre vonatkoznak.

Többen kérdezték azt is, hogy miért húzódik el ennyire a tervezés.

Két év valóban sok időnek tűnik, hiszen kívülről semmi látványos dolog nem történik. Egyelőre még nem a toronydaruké és a munkagépeké a főszerep a dél-budai Dobogón, ahol felépül majd az intézmény, hanem a tervezőké és a szakértőké. De ez óriási munka, hiszen az épület maga is óriási lesz. Higgyék el, így is rendkívül feszített tempót diktálunk, miközben Magyarország egyik legbonyolultabb létesítményéről beszélünk.

Magyarország egyik legbonyolultabb létesítménye? Egy kórház?

De nem akármilyen kórház! 1,2 millió ellátandó beteg, a legkorszerűbb technológiai háttér, a legmodernebb építészeti megoldások, a legnagyobb alapterület – még sokáig tudnám sorolni. Több mint 250 szakember foglalkozik a létesítmény tervezésével, az építkezésben pedig több ezer ember vesz majd részt. Öt futballpályányi lesz csak az alapterülete; körülbelül annyi betont és betonacélt használunk fel a kivitelezés során, amennyit a Puskás Standionnál kellett. Egyedülálló, bonyolult algoritmusok által vezérelt informatikai rendszer felel majd a működtetésért. Például robotok végzik a szállítási feladatok egy részét, a digitális adattovábbításnak köszönhetően gyakorlatilag papírmentes lesz az intézmény, a modern audio-video technológiák alkalmazásának köszönhetően pedig interaktív is.

Elég futurisztikusan hangzik.

Igen, és még mindig csak a méretekről, illetve az üzemeltetésről beszéltünk. Ehhez jönnek még a világ legmodernebb kórházaiban alkalmazott megoldások, amelyekre úgymond fel is kell készíteni az épületet. A jelenlegi legkorszerűbb, Magyarországon ma még nem is elérhető egészségügyi technológiákat eleve betervezzük a DBC-be, de arra is felkészítjük, hogy be tudja fogadni a jövőbeli vívmányokat. Például a tartószerkezeten kívüli falak szabadon áthelyezhetők lesznek, a térképzés rugalmas elemekkel történik annak érdekében, hogy a különböző helyiségek és terek igény szerint átalakíthatók legyenek. Gondoljunk csak bele: a beépített nagy műszereket, berendezéseket csak akkor lehet cserélni, ha ezt az épület lehetővé teszi, különben hetekig tartó bontás és újjáépítés akadályozza a betegellátást.

Milyen megoldásokkal terveznek most? Mondana egy példát?

A robotokkal. Külföldön a legmodernebb intézményekben egyre több területen alkalmazzák, a diagnosztikától a rehabilitáció támogatásáig, de a legismertebbek talán a sebészeti robotok. A robotműtő már felbukkan némelyik orvosi egyetemen, de ez a világ legfejlettebb országaiban is inkább kísérleti szakaszban van még, mint rutinszerű használatban. A neve annyiban megtévesztő, hogy egyelőre kell hozzá orvos, de bizonyos emberi hibákat – mint például a kéz megremegése – ezek a berendezések áthidalnak. Ezek több területen is használhatók, az egyszerű vakbélműtéttől az érsebészeten át a rendkívüli pontosságot igénylő idegsebészetig. Mivel ez az egyik leggyorsabban, legdinamikusabban fejlődő kutatási terület, a robotok precizitása és megbízhatósága is szinte napról napra növekszik. Izgalmas belegondolni, hogy ma még talán nem is léteznek azok a gépek, amelyeket néhány év múlva vásárolunk meg, ha már áll a Dél-budai Centrumkórház, hiszen a lehető legkorszerűbb berendezéseket akarjuk beszerezni. Az adminisztrációt mesterséges intelligencia alkalmazásával könnyítjük meg az orvosok számára, például beszédfelismerő rendszerek segítik a leletezést, a vizsgálati eredmények, zárójelentések megírását.

Említette, hogy robotok végeznének bizonyos szállítási feladatokat is.

Igen, azok viszik majd a szennyest, az ételt, a különböző eszközöket, részt vesznek a gyógyszerek adagolásában. De az egészségügy más területein is alkalmazzák ezt a technológiát: robotasszisztensek figyelik a betegek adatait, automatikusan rögzítik az információkat a beteg elektronikus egészségügyi nyilvántartásába, és szükség esetén riasztják a nővéreket. Ezeket mi mind használjuk majd a DBC-ben. Mondok még egy példát: ma még orvosi bravúrnak, de legalábbis ritkaságnak számítanak a méhen belüli, úgynevezett prenatális műtétek, amellyel egyes fejlődési rendellenességek – például akár a nyitott gerinc is – kezelhetők. Magyarországon Pécsett végeztek már ilyen operációt, de a Dél-budai Centrumkórházban kifejezetten intrauterin műtőt tervezünk és építünk, vagyis lehetőség lesz az optimális feltételek kialakítására.

Ezek szerint orvosi szempontból is „szuperkórház„ lesz a DBC?

Ha azt érti ezalatt, hogy az itt dolgozó orvosok a legmagasabb elérhető tudással és gyakorlati képzettséggel rendelkeznek majd, miközben a rendelkezésükre áll minden olyan eszköz, műszer, gyógyszer, orvosi technika és technológia, ami ennek a színvonalnak minden időben megfelel, akkor igen. Mivel a Dél-budai Centrumkórházban szinte minden egészségügyi ellátási terület elérhetővé válik, a komplexebb esetek gyógyításának kulcsát jelentő szakmai együttműködés is biztosított lesz. Mondok egy példát. Nemzetközi kutatások alapján egy aorta aneurizma (a főverőér kóros tágulata) műtétet végző centrum akkor lesz igazán eredményes, ha biztosítani tudja a széles körű szakorvosi hátteret. Azaz, ha rendelkezésünkre áll minden tudás, amely az esetleges komplikációk kivédéséhez vagy kezeléséhez szükséges: intenzív osztály, intervenciós radiológia, stroke műtéti ellátás, végtagmentő műtét elvégzésére alkalmas team, diabetológia, nefrológia, intervenciós kardiológia, szívsebészet, mellkassebészet, traumatológia. Még felsorolni is sok, de bizonyított, hogy ahol ezt sikerült így, egyben megszervezni, ott az aorta aneurizma műtétet követő halálozás a töredékére csökkent. De lesz még egy „titkos fegyverünk”, amire sokan nem is gondolnak, pedig alapvető fontosságú a működés és a gyógyítás hatékonysága szempontjából is, és ehhez is megteremtjük a szükséges feltételeket a tervezés során.

Mi lenne az a titkos fegyver?

A szervezés. A jól szervezett kórházakban az érdemi munkára és a megfelelő munkakörülményekre irányul a fókusz a felesleges állásidők folyamatos csökkentése, illetve egyéb folyamatok javítása révén. El kell kerülni mindenfajta zsúfoltságot, indokolatlan várakozást is. A betegellátásnak – a néhány frontvonalban lévő akut osztálytól eltekintve – a lehető legnagyobb szervezettséggel kell folynia. Olyan informatikai rendszert építünk ki a Dél-budai Centrumkórházban, amely optimalizálja és összehangolja ezeket a rendkívül összetett folyamatokat. Végső soron ennek fő haszonélvezői természetesen a betegek lesznek, de nem elhanyagolható szempont az anyagi megtakarítás, és az sem, hogy minél szervezettebben működik egy egészségügyi ellátó, annál jobb a dolgozók közérzete is.

Gondolom a technológiai adottságok és a kedvezőbb munkafeltételek a kutatás-fejlesztésre is kedvezően hatnak.