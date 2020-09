Robbanás helyett durranás lett az éves Apple-esemény (videó)

A legizgalmasabb későbbre maradt: az előzetes híreszteléseknek megfelelően nem mutattak be új iPhone-t.

Az online eseményen ezúttal okosórákat, a Watch 6-os szériát, s új iPad-eket vonultattak fel. Mint azt már több éve megszokhattuk, az almás óriás elsősorban nem a forradalmian új fejlesztéseket, hanem inkább a másoknál már bevált újdonságok kifinomult, igényes változatait kínálja.

Megérkezett az Apple Watch Series 6, az Apple Watch SE, az új iPad Air és iPad, valamint az Apple vadonatúj szolgáltatáscsomagja, az Apple One.

Szeptember 18-tól kapható a Watch Series 6

A szép és igényes kivitelű, 159 ezer forintos induló árú okosórán – mindig bekapcsolt Retina kijelzővel – meg lehet mérni a véroxigénszintet (folyamatosan, a háttérben is működhet és mérhet) egy „forradalmian új” érzékelővel és a hozzá tartozó alkalmazással. Készíthetünk EKG-t a készülékkel bárhol, bármikor, s a fitneszadatainkat is folyamatosan ellenőrizhetjük.

A csuklóban futó ereket zöld, vörös és infravörös LED-ek világítják meg, s a fotodiódák pedig megmérik a visszavert fény mennyiségét. A kapott adatból fejlett algoritmusok meghatározzák a vér színét, amely megmutatja a vérben jelen lévő oxigén mennyiségét.

Az Apple Watch Series 6 az EKG appal az egyelvezetéses elektrokardiogramhoz hasonló EKG-t tud készíteni, ami óriási teljesítmény egy karórától. A harapott almás gyártó szerint „létfontosságú adatokkal” képes ellátni a kezelőorvosunkat.

Persze ott az új Alvás app is, ami segít, hogy állandó esti rutint alakíthassunk ki, és éjszakáról éjszakára kövessük vele az alvási szokásainkat.

És kifizethető árú SE is jött

Bejött az Apple-nek az iPhone SE megoldása, hogy a régebbi iPhone-t kicsit megújítva, menőbb csomagolásban olcsóbb újdonságként adja el.

Ennek megfelelően szintén kapható most az Apple Watch SE – barátságosabb, 109 ezer Ft-os induló áron, sőt, piacon tartják a régi Watch Series 3-at is 77 ezer forintos kezdő árcédulával.

Októbertől itt az iPad Air

Az ötféle bevonattal kapható, rendkívül igényes kütyü teljes előlapot kitöltő, 10,9 hüvelykes Liquid Retina kijelzőt, új A14 Bionic chip kapott. Használható Apple Pencillel és Magic Keyboarddal is.

Az új iPad az iOS 14-gyel új funkciókat is kapott.

Az iPad Air 32GB-os háttértárolóval már 134 ezer, komolyabb, 128GB-ossal pedig 174 ezer forinttól kapható: ezen az oldalon részletesen át lehet tekinteni a különféle modellek árait.

Akik nem akarnak új készüléket vásárolni

Őket sem felejtette el az Apple: most csomagban kínálja előfizetéses szolgáltatásait, melyben az One név alatt havi díjon hozzá lehet jutni az Apple Music, az Apple TV+, az Apple Arcade szolgáltatáshoz is, meg 50GB tárhelyhez az iCloud-on. Akadnak persze drágább verziók is, amelyekben többen, még több szolgáltatást és tárhelyet kapnak.

Így együtt az Apple rajongóinak tényleg olcsóbb, az alapcsomag 3 ezer 350, a nagyobb 4 ezer 450-ből kijön havonta.

Mi lesz veled, iPhone?

Nem maradnak el az éves új mobilok sem, állítólag a főmenüt, az új iPhone-okat októberben tálalják fel.

Az almás okostelefon elmaradhatatlan, hiszen ez adja a cég felhajtóerejét: az eladások 70 százaléka ebből jött az Apple konyhájára. A cég igyekszik a terhelést az Apple Watch-ra és az AirPods-ra átadni, s nem is sikertelenül: az utolsó két negyedévben a teljes bevétel felét már ezek adták.

A Statista grafikája az „egyéb kiegészítő termékek” bevételének felívelését mutatja milliárd dollárban:

