Pofátlan módon nyúlják le a felhasználókat „ingyenes” appok

Apróbetűs részben bújik meg a csapda: ki olvas figyelmeztetéseket, ha egyszer ingyen van a program? Pedig nem ártana.

A csalók számára jól bevált módszer igen egyszerű, de működik: az okostelefonos alkalmazást a hivatalos oldalakon – így a Google Play Áruházban is – hangsúlyozottan úgy hirdetik, hogy próbaidőre minden funkciója ingyenesen elérhető. A felhasználó ugrik az ingyenebédre, hogy egy darabig legalább díjmentesen használja, vagy esetleg valóban csak kipróbálásra tölti le az alkalmazást,

de azt nem sejti, hogy a próbaidő mindössze 3 nap, vagy még kevesebb.

Mivel azonban az áruházban az ingyenes alkalmazások eléréséhez is először meg kell adni a bankkártyánk számát, az app gyártója a próbaidő leteltével figyelmeztetés nélkül elképesztő összegeket kezd automatikusan levonni a felhasználó számlájáról. Ráadásul forma szerint jogosan, hiszen az alkalmazásának letöltésével szerződésszerűen beleegyeztek a fizetésbe – még ha a figyelmeztetés nem is látszik.

A Sophos biztonsági cég hivatalos blogbejegyzésében az ilyen, fleeceware-nek nevezett szoftverekkel végrehajtott lenyúlásokra hívja fel a figyelmet.

Sok alkalmazás a „Try FOR Free” vagy „Start Free” feliratú gombot tartja a felhasználó elé, aki vakon telepíteni kezdi, anélkül, hogy ismerné az előfizetés részleteit. Talán ennél is durvább megoldás, amit a Sophos spam-előfizetésnek hív: aki csupán feliratkozik egy listára, már meg is kapja az appot. Pár napon belül kezdik vonni a gyakorta többszáz dolláros (!) előfizetési díjakat.

A fenti kollázsszerkesztő például gyakorlatilag csak a „Próbálja ki ingyen” feliratot tolja elénk és semmi más információt nem tartalmaz. Nincs szó a számlázás részleteiről, gyakoriságáról – pedig ez a program évi 200 dollárba kerül. Majd észreveszik (vagy nem) a legközelebbi bankszámlakivonaton.

Némelyik app gyártója egészen képtelen árakat alkalmaz: a fenti Montage heti 89,90 dollárt (mintegy 27 ezer forintot) számláz jelentéktelen appjának használatáért.

Tizenhét ilyen fleeceware alkalmazás:

Recover deleted photos, Photo backup

Compress Video: Video Cutter – Audio Extractor

Gametris Wallpaper

Dynamic Wallpaper

Old Me-Simulate Old Face

Video Magician

Futurescope

Fontmoji

Photo Converter: File Converter & JPEG Converter

Search by Image: Image Search – Smart Search

My Replica 2: Ethnic Origin, Celebrity Look-Alike

Zynoa Wallpaper

Montage – Help you make cool videos

Fake Text Message-Prank text app

Xstar: Sleep and Mindfu

Prank Call:Fake celebrity call-Ownage Pranks App

Bár a Google törekszik kiirtani a Play Áruházból a félrevezető alkalmazásokat, érdemes résen lenni az „ingyenes” megoldást kínálókkal. Annak a felhasználónak, aki próbaidőre tölt le, fontos ügyelni arra, hogy teszt után nem elég a mobilról letörölni, hanem le is kell mondani az alkalmazást.

Borítóképünk illusztráció