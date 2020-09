Pályaválasztás előtt álló fiatalokat segít egy új mobilalkalmazás

Megérkezett a szakképzést népszerűsítő, támogató okostelefonos program.

Szakképzést népszerűsítő applikációval jelentkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, így a szakmavilág.hu weboldal és a továbbtanulási lehetőségeket bemutató rendezvények mellett újabb felületen veheti fel a kapcsolatot a 12-14 éves fiatalokkal. A pályaorientációt segítő alkalmazással

a tanulók nemcsak az érdeklődési körüknek megfelelő tartalmak között válogathatnak, akár a számukra legmegfelelőbb intézményre is rátalálhatnak.

A Szakmavilág app olyan pályaorientációt segítő alkalmazás, amellyel a felsős általános iskolai tanulók megismerhetik az érdeklődési körüket, és a segítségével megtalálhatják az országban fellelhető összes szakmát és szakmai ágazatot. Könnyedén böngészhetnek a felkészítő iskolák listáiban is, egyúttal kiválasztva a számukra legmegfelelőbb intézményt.

– A szakmavilág.hu oldalon és a hozzá kapcsolódó Facebook-oldalon már hosszú évek óta szólítjuk meg a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Tesszük mindezt érdekes olvasnivalókkal, hasznos ötletekkel, az országban jelenleg tanulható összes szakma részletes bemutatóival. A Szakmavilág Pályaorientációs Roadshow után – ahol a gyerekek VR-szemüvegek segítségével a virtuális térben próbálhattak ki egy-egy szakmát – most ismét az interaktivitás kap nagy hangsúlyt, a tanuló saját okostelefonjának segítségével az edukáció főszereplőjévé válhat – fejtette ki Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oktatási és képzési igazgatója.

A gyerekek az iskolalátogatásokon, illetve az üzemlátogatásokon szerzett élményeiket el is menthetik a Szakmavilág applikációban. Abban is segítő kezet nyújt, hogy a tanuló a fontos döntést könnyedén tudja meghozni. Az applikációnak köszönhetően a felhasználó akár a baráti körének felkészült tanácsadója is lehet a pályaválasztás témájában. Az új virtuális platform mellett az MKIK eddigi információs forrásai természetesen továbbra is elérhetőek, a területi kamarák minden megyében állnak a továbbtanulás iránt érdeklődő gyerekek és szülők rendelkezésére.

Az applikáció elérhető az AppStore-ban, a Google Play Áruházban, valamint a Huawei AppGalleryben.

Borítóképünk illusztráció