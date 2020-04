Nézzünk körül és készítsünk magunkról szelfit a világűrben

Virtuális túrákat és alkalmazásokat kínál az amerikai űrkutatási hivatal: itt az ideje, hogy körülnézzünk a kozmoszban 3D szemüveggel, vagy anélkül.

A legolcsóbb 3D szemüvegeket már pár ezer forintért is lehet kapni, a Google Cardboardot pedig régóta ingyen, házilag is elkészíthetjük. A NASA túráit persze 3D szemüveg nélkül is lehet élvezni, de az élmény mégis azzal az igazi.

Ezeken az oldalakon érdemes keresgélni.

Commercial Crew Program 360-Degree VR Tour

A NASA kereskedelmi személyzeti programja (CCP) a Nemzetközi Űrállomásra jutást kínálja.

Go for Flight

A Google Expeditions túra a NASA Armstrong Repülési Kutatóközpontját mutatja be a az irányító helyiségektől a hangárig.

Next Stop: The Stratosphere

A NASA repülő obszervatóriuma, a Sofia átalakított Boeing 747-es repülőgép, amellyel a tudósok csillagokat, galaxisokat, fekete lyukakat tanulmányoznak.

Hubble űrtávcső

360 fokos virtuális túrán vehetünk részt a Hubble teleszkóp központjában.

Spitzer űrtávcső

Az utazás a TRAPPIST-1 csillagrendszeren át vezet, amelyben egy csillag körül hét földszerű exobolygó kering.

Nemzetközi Űrállomás

Kedvencünk a Nemzetközi Űrállomás, ahol egy NASA űrhajós, (Suni) Sunita Lyn Williams női pilóta kalauzol bennünket. Ezen az állomáson már csaknem húsz éve élnek és dolgoznak az emberek. Igazi 3D szemüveges virtuális túrát pedig itt tehetünk.

Planets of Other Stars

Pillantsunk az exobolygókra, azaz azokra az égitestekre, amelyek Naprendszerünkön kívüli, távoli csillagok körül keringenek. A 360 fokos, asztali számítógépen és mobilon is működő megjelenítésen élményén kívül még letölthető plakátokat is kapunk.

Játékos mobilappok

A NASA alkalmazáson kívül kiterjesztett valóság appokat is be lehet szerezni.

Virtuális űrruhában helyezhetjük el szelfijeinket iOS és Android mobilon a NASA legérdekesebb háttereivel.