Mesterséges intelligencia segíti a kkv-k beruházásait

Öt perc alatt kiderül, mire és mekkora energiahatékonysági támogatást igényelhetnek a cégek, és mennyi idő alatt térül meg a beruházás.

Új, teljesen automatizált pályázat-előkészítő rendszert fejlesztettek ki a Virtuális Erőmű Program (VEP) szakemberei. A mesterséges intelligenciára épülő, egyedi és ingyenes, itt elérhető megoldás percek alatt megmutatja a cégeknek, hogy milyen energiahatékonysági és zöldenergetikai támogatásra jogosultak, mekkora összegű támogatást igényelhetnek, és a beruházás mennyi idő alatt térülne meg.

A megoldás az eddig rendkívül idő- és költségigényes pályázati előkészítési folyamatot minimálisra csökkenti, a program megalkotói továbbá a projektek finanszírozásra és a kivitelezésre is komplex megoldást kínálnak. Az automatizált rendszernek köszönhetően sokszorosára nőhet a pályázati igénylések száma, a sikeres tesztüzem során előminősített kkv-k jelentős része már be is nyújtotta a támogatási igényét.

A következő ütemben, 2021 tavaszán, a VEP, hasonlóan egyablakos rendszerben elindítja a teljes vidéki épületállomány – tíz év alatt egymillió háztartás – energetikai korszerűsítését célzó lakossági programját is.

Tízezer milliárdos beruházást hozhatnának a kis energetikai beruházások

Az energiahatékonysági és zöldenergia fejlesztések – mind a lakosság, mind a vállalkozások esetében – kiemelt célterületként jelennek meg az európai uniós stratégiákban. A támogatások igénylése és a projektek előkészítése azonban a kisebb értékű, 1-5 millió forintos lakossági és az 50 millió forint alatti mikro- kis- és közepes vállalkozások esetében – még ha a konstrukció egyébként jó is –, jellemzően túl bonyolult és drága, így jelentős előfinanszírozást és számos szakértő bevonását igényli a pályázó részéről. A sok adminisztráció, a hosszas előkészítés, valamint a magas kezdeti szakértői és engedélyeztetési költségek – amelyek akár a kisebb méretű beruházás 15-20 százalékát is elérhetik – számos céget és magánszemélyt tántorítanak el a fejlesztések megvalósításától.

Mindez nemzetgazdasági szempontból komoly probléma. Egyrészt ezek a kisebb projektek összességében hatalmas széndioxid- és energiamegtakarítási volument jelentenének, amelyek karbonsemlegességi célok elérését is segítenék, másrészt több ezer milliárd forintnyi beruházásról van szó, amelyek ráadásul meg is térülnének. A 2,7 millió lakossági ingatlan több mint felénél lenne szükség hatékonyabb, zöldebb energiaellátásra, vagy teljes korszerűsítésre.

Egyablakos megoldás az előminősítéstől a kivitelezés- és finanszírozás-szervezésig

A VEP olyan új, automatizált rendszert fejlesztett ki, amely teljesen kiváltja a bonyolult előminősítési és pályázat-előkészítési folyamatot a kisértékű pályázatok esetében. Érdemes felkeresni az automatizált rendszert, amely mesterségesintelligencia-alapú chatbot megoldásával felmérve az igénylő energetikai helyzetét, 90 százalékos pontossággal néhány perc alatt megmutatja a kkv-knak, hogy milyen és mekkora összegű energiahatékonysági vagy zöldenergetikai támogatásokra lennének jogosultak és milyen megtérülést jelentene a beruházás számukra.

A komplex és tanuló felületen a teljes kiírási jogosultsági és szakmai értékelést is leprogramozták, a rendszer az adott cég pályázati pontszámát is kiszámolja. A program használata, amely elsőként a GINOP 4.1.4-19 épületenergetikai fejlesztésekre kiírt, szeptember 15-én záruló pályázati konstrukciójára készült el, díjmentes – kötelezettséget csak annak kell vállalnia, aki megrendeli a teljes, vagy részbeni beruházási és finanszírozási szolgáltatás-csomagot.

A háromlépcsős folyamat során a rendszer elsőként az alapvető energetikai és jogosultsági szűréseket végzi el, míg a záró, harmadik körben már számlák és egyéb műszaki szempontból fontos alátámasztó dokumentumok feltöltését is kéri a vállalkozásoktól. A megadott információk alapján a program beruházási és finanszírozási javaslatot, indikatív költségvetést és megtérülési számítást is végez. Pozitív előminősítés esetén a chatbot végigviszi a pályázót a teljes támogatás-igénylési folyamaton, akár egészen a kivitelező bizományosi kiválasztásáig, vagy a szükséges önerő, illetve likviditás finanszírozásig.

Az egyelőre kkv-k számára elérhető rendszer mellett a VEP hamarosan elindítja a lakosságnak szóló programját is, amely a teljes vidéki épületállomány energetikai korszerűsítését támogatja majd. A 2021 tavaszán induló, kifejezetten erre a célra fejlesztett intelligens és szintén ingyenes applikáció már tesztelés alatt áll.

A cél az, hogy az ingatlantulajdonosok egyszerű, egyablakos rendszerben juthassanak el a forrás-igénylésétől egészen a kivitelezésig. A program szervezői olyan finanszírozási megoldásokat dolgoznak ki, amelyek egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben igényelnek induló költségeket és önerőt a lakosságtól, a beruházás költségei a képződött energiamegtakarításból leírhatók lesznek.

A Virtuális Erőmű Programról A már 10 éve működő Virtuális Erőmű Program (VEP) Kelet-közép Európa legnagyobb zöldenergetikai programja. Mintegy 10 ezer vállalat, 350 ezer diák és több száz önkormányzat, intézmény, valamint lakossági partner vett részt eddig a programban fenntarthatósági projektjeivel. Ennek köszönhetően a VEP 2020-ra a negyedik legnagyobb erőművé vált Magyarországon 588 MWE soha meg nem termelt energiával, s célja, hogy 2030-ra a Paksi Atomerőmű után Magyarország második legnagyobb erőműve virtuális legyen. A VEP-et az Európai Bizottság a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé választotta, 2019-ben pedig Áder János köztársasági elnök nemzetközi mintaprojektként a program globális kiterjesztését javasolta az ENSZ-nek. A VEP a Dr. Molnár Ferenc szellemi tulajdonjogát képező „Prevenciós célú Virtuális Építő Program” (PVÉP) koncepción alapul, a PVÉP-ben lefektetett koncepció következő iterációja.

