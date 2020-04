Még mindig a Google nélküli Huawei kamerája a legjobb

Aki a legjobb kamerával szerelt mobilt akarja, annak továbbra is a googletalanított kínai gyártót kell választania a DxOMark szerint.

Pedig a Huawei a P40 Pro-ján kívül akad még pár nagyreményű versenyző. Elindult az első helyért a szintén magasra árazott Xiaomi a Mi 10 Pro-val, az Oppo a Find X2 Pro-val, valamint a Samsung a közel félmillió forintos Galaxy S20 Ultra-val.

Ehhez képest a DxOMark tesztjén például az új Samsung Galaxy csak a hetedik helyre jutott, az élen továbbra is ott áll a Huawei P40 Pro – amihez viszont nincsenek Google alkalmazások.

Mit tehetnek a kamerára hangolt felhasználók?

Sokaknak a kamera az egyik, ha nem „a” legfontosabb az okostelefonban, hiszen a mobil mindig velünk van, vele soha nem maradunk le a fotózandó pillanatokról. A tesztportál listájának elején található mindegyik készülék kiváló, aki azonban a győzteshez ragaszkodik, annak

furfangosságokhoz kell folyamodni, hogy a megszokott szolgáltatásokhoz jusson.

Az amerikai kormányzati szankciók miatt a Huawei mobilból ismerten teljesen hiányoznak a Google megszokott szolgáltatásai, a Gmail, a Térkép, a Fordító, a Naptár, a Keep és társai. A Google (GMS) híján kizárólag Huawei Mobilszolgáltatásokkal (HMS) működő okostelefonnak az AppGallery-ből – vagy a szürke zónából, mondjuk az APK Pure-ból – lehet alkalmazásokat beszerezni. A HMS-ben nincsenek Google appok, a kézen-közön beszerzettek nehezen működnek, már ameddig egyáltalán.

Persze vannak bőven okosságok, s már a HMS-be beírva is megtaláljuk a Google számos appját.

Közben duzzad a Huawei AppGallery felhasználóinak száma

A HMS pedig folyamatosan bővül népszerű új alkalmazásokkal, legutóbb a Here We Go navigációtól a Netpincérig.

Jelenleg több mint 90 millióan használják Kínán kívül a Huawei alkalmazás-áruházát, az AppGallery-t,

az európai felhasználók száma kilenc hónap alatt ötszörösére, a magyaroké a háromszorosára nőtt.

A vállalat új mobilszolgáltatási-rendszerében elérhető globális és magyar appok száma is dinamikusan bővül: összesen már mintegy 60 ezer, köztük több mint 150 népszerű magyar alkalmazást érhetnek el közvetlenül az áruházból a Huawei telefonok tulajdonosai. Az utóbbi napokban többek közt olyan közkedvelt appok kerültek az áruházba, mint a Netpincér, Mol Limo, az E-kárbejelentő, valamint a Here We Go navigáció, a Wolt és a World of Tanks.

A Huawei tehát gőzerővel fejleszti saját mobilszolgáltatási-rendszerét, a HMS-t és annak alkalmazásboltját, a 2018-ban útjára bocsátott AppGallery-t. Az alkalmazás-áruház ma már a vállalat gyakorlatilag minden tavalyelőtt óta hazai forgalomban lévő okostelefonján megtalálható, a legújabb Huawei okostelefonok – Mate 30, P40-széria, MateXs – pedig kizárólag ezt használják.

A nemzetközi app kínálat nincs híján az újdonságokban: a világ legnépszerűbb alkalmazásai közül már megtalálható köztük többek között a Game of Thrones, a World of Tanks, a Kahoot+, a TIDAL, a TikTok vagy a Viber.

Figyelemre méltó, hogy a listához csatlakozott a MoreApps.

Ez utóbbi egy úgynevezett gyűjtőalkalmazás, amely megmutatja a felhasználóknak, hogy honnan szerezhetik be legegyszerűbben a keresett/kedvenc alkalmazásaikat – többek közt azokat, amelyek még nem érhetők el az AppGallery kínálatában.

