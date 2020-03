Mától ingyenes adathasználattal segít a három mobilszolgáltató

A járványra tekintettel plusz, ingyenes adatforgalmat adnak ügyfeleiknek, valamint támogatják az online oktatást.

Vodafone

A digitális oktatást biztosító, adathasználat nélküli elérések mellett a következő három hónapra az előfizetőknek biztosított extra

15GB adatkeretet és április 30-ig mindenki számára elérhető prémium TV csatornákat nyújtanak.

Az otthon töltött időszakra a mindenki számára elérhető TV csomagok és extra adatkeret mellett a szolgáltató szeretné a tanárok és a diákok életét is kényelmesebbé tenni. Ennek érdekében ingyenesen elérhető tananyagokat biztosít, és a legfontosabb oktatási forrásokat tartalmazó weboldalakat és applikációkat is adathasználat nélkül teszi elérhetővé lakossági ügyfelek számára.

Hétfőtől folyamatosan lesznek elérhetők a Vodafone Magyarország által bevezetett kedvezmények. Az országosan elérhető oktatási anyagokat tartalmazó weboldalak, applikációk (például: mozaweb.hu, oktatas.hu, nkp.hu, videotanar.hu, ekreta.hu) használata a tanév végéig nem terheli az adatkeretet a lakossági ügyfeleknek.

A fentieken túl szintén adatkeret használata nélkül lesz elérhető a Vodafone Magyarország Alapítvány Vodafone Apptár androidos applikációja, ahol több száz ingyenesen letölthető, tanulást segítő program található. Ezek szűrhetők tantárgy, évfolyam és kompetencia szerint, illetve használható mobiltelefonon és tableten egyaránt. A Vodafone Magyarország Alapítvány 5 éve működteti a Digitális Iskola Programot, melynek tapasztalatai alapján, a tanárok igényeit követve létrehoztak egy teljes mértékben e-learning alapú, a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztésére irányuló továbbképzést.

Az oktatás támogatása mellett természetes, hogy egy ilyen helyzetben az emberek több adatkeretet használnak információ szerzésre, kapcsolattartásra, illetve otthoni munkavégzésre. Ezek támogatása érdekében március 17. keddtől a szolgáltató +15GB adatkeretet biztosít minden lakossági és kisvállalati ügyfelének a következő három hónapra 5GB-os ciklusokban. Az extra adatkeretet a My Vodafone applikáción keresztül tudják aktiválni a havidíjas és feltöltőkártyás ügyfelek egyaránt. Az általános ügyintézésre továbbra is a My Vodafone applikációt javasolja a szolgáltató a hatékonysági és biztonsági szempontokat szem előtt tartva a következő időszakban.

Hogy az otthon töltött időszakot kényelmesebbé tegye a családoknak, az extra mobilnet mellett a Vodafone Magyarország elérhetővé teszi a UPC minden vezetékes előfizetőjénél a Prémium TV és a Filmbox Pro csomagban található tartalmait március 16-tól április 30-ig.

Telekom

A szolgáltató

10 GB extra belföldi és EU-roaming mobil adatforgalmi egyenleget ad minden havi díjas és Domino ügyfelének

– beleértve a lakossági, üzleti és feltöltőkártyás Domino előfizetőket, valamint a Mol és Lidl (blue mobile) előfizetőket is.

Külön teendőjük a telekomosoknak nincs, az extra adategyenleget március 16. 0:00 órától minden mobilinternet szolgáltatással rendelkező érintett használni tudja.

Ha az említett, 10 GB adatmennyiség is kevésnek bizonyulna, a Telekom alkalmazásban 5 GB belföldi és EU-roaming extra adatmennyiség aktiválható március 16.-tól, havi díjas és feltöltőkártyás lakossági és kisvállalati ügyfeleknek, amit 30 napon belül lehet felhasználni.

Az otthon töltött idő tartalmas eltöltéséhez több mint 200 filmet/epizódot kínál a Telekom Videotéka díjmentesen.

Telenor

A koronavírus miatt kialakult helyzetben a szolgáltató 100 GB Extra Hipernettel segít,

ami minden ügyfelük számára elérhető március 16-tól.

A lakossági kártyás vagy számlás ügyfelek hétfőtől aktiválhatják a MyTelenor appban. Akinek nincs alkalmazása, vagy üzleti ügyfél, a 100GB Hipernet itt érheti el.

Az egyszeri adatjegy 100GB adatot tartalmaz, amelyet a megrendeléstől számítva 30 napig használható fel. A szolgáltatásban foglalt adatmennyiség díjmentesen vehető igénybe Magyarország területén. Aktiválni a MyTelenor applikáción vagy SMS-en keresztül lehet – telefonszámonként egyszer – visszavonásig, de legkésőbb március 31. éjfélig. Az aktiválás sikerességéről SMS-ben tájékoztatnak.