LOL – szuper korszakot nyit a rajongóknak

Elkezdődött a LoL (League of Legends) esport második 10 éve.

A League of Legends az új évtizedre az egyik legnépszerűbb szórakoztató sporttá nőtte ki magát. Minden korábbinál többféleképpen lehet elmerülni a LoL univerzumában, legyen szó e-sportról, baráti közösségről, vagy a mindennapi játékélményről.

E-sport mindenkinek

A League of Legends e-sport világszerte elérhető a rajongók számára, és

reális életcéllá vált a profik közé való bekerülés.

2021-ben két új régió (Brazília, Korea) is átáll a franchising alapú bajnokságra, amely stabilitást és kiszámíthatóságot jelent minden, a ligában résztvevő szereplő számára. 2021-ben a legnagyobb európai bajnokságot, az LEC-t magyar nyelven is közvetítik. A Riot Games a League of Legends mellett az új játékaira is kiterjeszti e-sport tevékenységét, így 2021 hosszabb Teamfight Tactics szezont, új Legends of Runeterra versenyeket, valamint a nemrég megjelent mobiljáték, a Wild Rift e-sport vonalának beindítását hozza majd magával.

A LoL univerzum már nem csak egy MOBA

2021-ben immáron négy különböző játékban merülhetnek el a LoL világ rajongói: a már jól ismert League of Legends mellett a Teamfight Tactics auto battler stratégiai játék, a Legends of Runeterra digitális kártyajáték, valamint a nemrég megjelent Wild Rift, ami a League of Legends mobilos verziója, is lehetőséget ad arra, hogy a már jól ismert fantáziavilágban többféle módon töltsük el a szabadidőnket.

Új év, új tartalmak, új lehetőségek a League of Legendsben

A Riot Games az év első nagy újdonságaként bemutatta a LoL Árny-szigetek nevű területéről származó Viegot, aki január második felében kerül be a játékba. A letaszított királyt egy magyarok által készített animációs videóval leplezték le:

A fejlesztők arra is lehetőséget adnak, hogy a játékosok döntsék el néhány alkalommal, hogy milyen hőskinézeteket és már létező, de „elavult” hősök újragondolását szeretnék látni.

A már mobilon is játszható auto battler stratégiai játék ebben a hónapban egy új tematikus frissítést kap, amellyel új hősök érkeznek, és általánosságban frissül a játékmenet. Az év első Teamfight Tactics versenyére tavasszal kerül sor, a selejtezők már el is kezdődtek. Újdonságként érkezik továbbá 2021-ben egy gyorsabb lefolyású játékmód is, amely tökéletes arra az esetre, ha csak maximum 20 perc szabadidőnk van.

A zsebre vágható LoL, avagy a Wild Rift első szezonja

A Wild Rift december elején vált elérhetővé Magyarországon is, azóta pedig kiemelkedő népszerűségnek örvend. A játék egyelőre nyílt bétafázisban van. A Riot Games idei célja, hogy minél több régióban jelenjen meg a játék, és folyamatosan érkezzenek hozzá új tartalmak.

A League of Legends korai éveihez hasonlóan havonta két új hőst fognak betenni a játékba, illetve hamarosan játszhatóvá válik a League of Legendsben már évek óta jelenlévő, a játékosok egyik kedvencének számító ARAM játékmód is. 2021-ben a Wild Rift is megkapja az első versenyeit, januárban pedig elindul az első rangsorolt szezon.

Új lapot húz a Legends of Runeterra

A LoL univerzumának kártyajátéka még több tartalmat ígér a játékosoknak, további hősök csatlakoznak a League of Legends csatateréről, az új kiegészítőkkel pedig friss mechanizmusokat is elhoznak a fejlesztők: érkeznek az elásott ereklyék, a jövendőmondás és a Felemelkedettek félisteni hatalma. A következő kiegészítő Shurimára, Runeterra ősi, rejtélyekkel teleszőtt sivatagi területére fókuszál.

A Riot Games-t 2006-ban alapították a világ leginkább játékos-központú játékainak fejlesztésére, kiadására és támogatására. 2009-ben megjelent első játéka, a League of Legends, amely a világon a legtöbbet játszott PC-játék lett, és az e-sport robbanásszerű növekedésének kulcsfontosságú mozgatója.

A League második évtizedének kezdetével a Riot tovább fejleszti a játékot, miközben új élményeket nyújt a játékosoknak a Teamfight Tactics, a Legend of Runeterra, a VALORANT, a League of Legends: Wild Rift és a több folyamatban lévő munka alatt. A Riot a játékai alapját megtestesítő Runeterra fantáziavilágát a zene, a képregények, a társasjátékok és a készülő Arcane animációs sorozat projektjei révén is építi.