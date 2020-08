Látványos videón az amerikai exobolygóvadász felvétele

A TESS-t (Transiting Exoplanet Survey Satellite) még 2018-ban bocsátották fel. Kétéves misszióját július 4-én fejezte be, ezalatt 66 új exobolygót, vagyis naprendszerünkön kívüli planétát, valamint majdnem 2100 exobolygójelöltet fedezett fel, ezek adatainak elemzésén a csillagászok még dolgoznak.

In two years in space, @NASA‘s TESS spacecraft🛰 has mapped 75% of our sky, an enormous area of coverage that gives scientists unprecedented opportunities to search for new worlds beyond our solar system, as well as other cosmic phenomena. https://t.co/R3S1G2N3A6 pic.twitter.com/VaQy9A4gEU

