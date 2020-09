Kövessük telefonon a Budapest Design Week programjait

A programsorozaton sok más mellett magyar dizájnerek kisfilmjei, bejárható stúdiókról szóló képes cikksorozat, valamint a koronavírus-helyzetre adott dizájn megoldásokat bemutató videók is várják az érdeklődőket október 1. és 11. között.

A Budapest Design Week itt elérhető programsorozata idén hibrid formában jelentkezik, a programok jelentős része az online térben valósul meg. A rendezvény egyik fő platformja a fesztivál megújult honlapja lesz, ahol mostantól folyamatosan frissülő tartalmak várják a dizájn iránt érdeklődő közönséget.

A 17. alkalommal megrendezendő fesztivál központi témája a körforgásos gazdaság (circular economy). A fesztivál idén is a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj átadásával veszi kezdetét október 1-jén, a díjazottak munkáit online kiállításon nézhetik meg az érdeklődők.

A programok gerincét a saját fejlesztésű online tartalmak adják. Videósorozat mutatja be azokat a vállalkozásokat és kezdeményezéseket, amelyeknél stratégiai szerepet játszik a körforgásos gazdaság, de azokat a kreatívipari megoldásokat is megismerhetik az érdeklődők, amelyeket a járványhelyzet hívott életre.

A kisfilmek a 3D-s nyomtatóval készült arcvédő pajzsok mellett számos közösségi dizájnkezdeményezést is bemutatnak,

például Mautner Zsófia gasztroblogger és Hitka Viktória grafikus Karantén Kantin szakácskönyvét, vagy a Histheory szimulációs társasjátékot.

A Nyitott Stúdiók programban, a hibrid koncepcióhoz igazodva a műhelyek a saját szervezésű online vagy offline programok mellett a honlapon elérhető, képes cikksorozatban engednek betekintés a mindennapjaikba.

Idén a Theraincoat környezettudatos esőkabát márka alapítója, Földi Petra vagy a humoros és vidám kerámiáiról ismert Botos Balázs műhelytitkait ismerhetjük meg.

A Touch Me Not legújabb kollekcióját a Prezent shopban tekinthetik meg a látogatók, s online műhelylátogatással is készül Bilau Dea és Sáhó András tervezők.

A Nincs kiszállás! design körforgásban című online kiállítás a körkörös gazdasági modellben rejlő lehetőségeket kutatja: olyan magyar projekteket mutat be, amelyek elkötelezettek a körforgásos modell követésében, részben vagy egészben megújuló erőforrásokat alkalmaznak, így a szűkös erőforrások folyamatos körforgásban tartásával akár a hulladékmentes előállítást is biztosítani tudják.

A kiállításon nagyléptékű, gyártói egységgel rendelkező vállalkozások, K+F fókuszú vagy urbanisztikai projektek bemutatása mellett dizájnerek és tervezőstúdiók egyéni projektjei, márkái is láthatók lesznek. Ugyancsak a virtuális térben lesz elérhető Vásárhelyi János bútortervező, a magyar bútorgyártás – azon belül a székgyártás – története egyik legjelesebb tervezőművészének életmű kiállítása 75 év – 75 szék címmel.

Október 8. és 10. között rendezi meg a Magyar Divat & Design Ügynökség, a Budapest Design Week szakmai partnereként a 360 Design Budapest nevű programsorozatot, amely online és offline kiállításokkal, virtuális sétákkal és tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket. A Budapest Design Map is online frissül tovább; a térképre felkerülő üzletekről cikksorozat is készül.

