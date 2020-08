Képernyőhibák adódhatnak a Surface Book laptopokkal

Bár a tesztek során igen strapabírónak bizonyult, a felhasználók hosszabb távon problémákra panaszkodnak.

A Surface Book a Microsoft egyik legtrendibb PC-je, hiszen az egyedi zsanéroknak hála laptopként vagy tabletként is lehet használni, a kijelzőjét pedig le lehet csatolni az alsó részről. Bár a tesztek során igen strapabírónak bizonyult, a felhasználók hosszabb távon problémákra panaszkodnak.

Egyes modelleken a kijelzőt borító üveg állítólag eltörik, még normál és visszafogott használat mellett is. A panaszosok azt állítják, nem is viszik sehová a készüléket, és a legtöbb embernél a webkamera környékén találhatóak a sérülések. Állítólag az alsó résszel való érintkezés is okozhatja a problémát, tervezési hiba eredményeként.

Az októl függetlenül sajnos a Microsoft nem igazán ad helyet a panaszoknak, a felhasználók beszámolóit figyelmen kívül hagyva állítólag elutasítja a pórul jártakat azzal, hogy helytelen használat vagy sérülés eredménye, ami történt, és így garanciában nem is javítják. A Surface Book 2 és a Surface Book 3 egyaránt érintett. Később a Microsoft egyik szóvivője azt mondta, kivizsgálják a helyzetet.