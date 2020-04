Járvány idején az e-sport nyújt lehetőséget

Eddig háromezren vettek részt a járványhelyzet miatt teljes mértékben online térbe áthelyezett, 15 millió forint összdíjazású idei K&H magyar nemzeti e-sport bajnokságon.

A viadal a hétvégén a legnépszerűbb játék, a League of Legends (LoL) rájátszásával és döntőjével folytatódik. A bajnokságról a weboldalán lehet részletesen tájékozódni.

Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) elnöke elmondta, hogy ez a versenyzői létszám még tovább növekedhet, hiszen a bajnokság összesen hét játékból áll, és a többiben egészen június végéig tartanak majd a döntők. Hozzátette: az már most látszik, hogy a versenyek iránti nézői érdeklődés 10-15 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest.

Lesti Mónika, az e-sportot már két éve támogató K&H Csoport menedzsere arról beszélt, hogy az e-sport szerencsés helyzetben van, mert

a járvány idején is adott a lehetőség a versenyzésre és a szurkolásra, így jelenleg a legdinamikusabban fejlődő sportszakág.

„Az eNET legfrissebb kutatása szerint 3,8 millióra emelkedett azok száma, akik Magyarországon alkalmanként vagy rendszeresen videojátékot játszanak, a másfél évvel ezelőtti 425 ezerről idén tavaszra több mint 540 ezerre nőtt a hazai e-sport közösség, azaz az e-sportolók és szurkolók együttes száma” – ismertette Lesti Mónika, aki elmondta azt is, hogy a videojáták-piac 2019-ben 53,4 milliárd forintra bővült a 2018-as 41 milliárdról, míg az e-sportpiac mérete eközben 24 milliárdról 43 milliárdra nőtt.

„Egyre nagyobb és meghatározóbb az a közönség, akik számára ezek a fiatal tehetségek példaképek is. Ezért az e-sport bajnokág résztvevői is aktívan kiveszik részüket az otthonmaradásra buzdításban, illetve tanácsokat adnak az online tanuláshoz és közösségépítéshez” – fűzte hozzá.

Biró Balázs kiemelte, hogy

a koronavírus-járvány természetesen átírta a magyar nemzeti e-sport bajnokság menetét és lebonyolítását is.

„Az elmúlt hetekben gyakorlatilag az egész bajnokság átköltözött az online felületekre, és az eredetileg tervezett offline döntőket is az online térben rendezzük meg” – fogalmazott az elnök, aki emlékeztetett arra, hogy a 2020-as bajnokságban hét játékban – League of Legends (LoL), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Rainbow Six Siege (R6S), PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) és Hearthstone, FIFA 20 és autószimulátor e-sportban – mérhetik össze tudásukat az e-sportolók.

A rájátszás és a döntők április és július között zajlanak, a mérkőzéseket folyamatosan nyomon lehet követni az online közvetítéseken keresztül. Az idei bajnokság azonban a kibővült játékok mellett még egy újdonsággal szolgál, ugyanis a LoL-verseny része lett a dél-kelet európai nemzetközi bajnokságnak, az Esports Balkan League-nek. Így a magyar bajnok nemzetközi téren is folytathatja a küzdelmeket.

A League of Legends játékkal veszi kezdetét a bajnokság döntőinek sora.

Az alapszakaszt megnyerő Wonder Stag Esports várja ellenfelét a vasárnapi döntőben, a végső győzelem sorsa pedig ezúttal egy még nagyobb online show keretében, egy három győzelemig tartó párharcban dől el vasárnap délután négy órától, melyet a rajongók élőben követhetnek nyomon az Esport1.hu oldalán. A LoL bajnokság első három helyezettje között kétmillió forint pénznyeremény osztanak szét.

Borítóképünk illusztráció