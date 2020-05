Íme, az Első Magyar WebSzínház bemutatja...

Az Első Magyar Karantén-Színház WebSzínházzá alakult. Újjászületett stream-művészetként.

A TRIP, a világon egyedülálló módon, a járvány miatti korlátozó intézkedések bevezetése után azonnal megalapította az Első Magyar Karantén-Színházat.

Több 10 milliós elérése volt a hírnek és több százezer néző tekintette meg az előadásokat 48 országból, a világ minden pontjáról: a Reuters és a The New York Times cikke után a China Global TV Network stábja is megjelent a TRIP hajón, hogy élőben tudósítson róla.

A művészetnek reagálnia kell az ilyen mértékű krízishelyzetekre. „Segíteni kell az események feldolgozásában, a kezelésében, és mintákat kell adnia arra, hogyan lehet tovább lépni.” – vallja Magács László, a TRIP igazgatója.

Tanultak a krízisből, az elmúlt két hónap igazolta, hogy ez a fajta online forma mindenki számára elérhetővé teszi a minőségi szórakozás lehetőségét, és hogy a vészterhes időkben is össze tudja hozni az embereket a színház, a zene, a kultúra.

A hajóra még a korlátozások feloldása után sem tud mindenki eljutni, de

az online térben el tudják juttatni bárhová, bárkihez – legyen szó Magyarország távolabbi vidékeiről, vagy a világ bármely tájáról – a kultúrát.

Első Magyar WebSzínház

A Karanténszínház alapítását övező óriási érdeklődés arra ösztönözte a virtuális társulatot, hogy hosszú távon is sikeres mintaként, a pandémia okozta vészhelyzet lecsengését követően is folytassa az előadások interneten való bemutatását.

Most, a korlátozások megszüntetésével az Első Magyar Karantén-Színház WebSzínházzá alakult át. Egy új médium született: a stream-művészet.

A WebSzínház egy köztes műfaj a színház és a film között. Hordozza a színház eleven, közös élményét személyességét és ebbe a filmkészítés képi világát is beépíti. Előadásaikat többkamerás rendszerrel, élőben közvetítik, melyek később visszanézhetők a Facebook oldalukon, a weboldalukon és a TRIP YouTube-csatornáján.

Shakespeare összes, online!

A Magács László vezette WebSzínház grandiózus vállalkozásba kezd júniusban.

Webepizódokban, heti rendszerességgel, kortárs magyar írókkal együttműködve mutatja be William Shakespeare 37 drámáját. A web-epizódok 20 perces különleges filmetűdök, melyek egyszerre épülnek a filmművészet alkotóinak tapasztalataira és a színház eredményeire. A forgatási helyszínek között elhagyatott ipari épületek, víztározók, üres lakások, házak, rejtőzködő budapesti színek is szerepelnek.

A sorozat angol nyelvű feliratozással jelenik meg, így a nyelvi korlátokat is áthidalja.

Közösségi kultúrmisszió

A TRIP a Tőkeportálon indította el támogatói célú, közösségi finanszírozású kampányát. A közösségi finanszírozáson alapuló modell a 2008-as válság óta széles körben elterjedt a nemzetközi művészeti platformokon. A kezdeményezők célja, hogy a kampány során legalább 10 millió forint támogatást gyűjtsenek össze, így biztosítva az új műfaj bevezetésének anyagi alapjait. A támogatóknak számos megjelenési lehetőséget kínálnak.

Most bárki WebSzínház-alapító lehet, aki a közösségi összefogáson alapuló kampányban hozzájárul a társulat fenntartásához.

Borítóképünkön Szabó Borbála: Rizikócsoport című előadásának olvasópróbája látható; Péterfy Bori, Ténei Petra és Jenővári Miklós szereplésével.