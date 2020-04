Íme, a hat legnépszerűbb videókonferencia-szoftver

Otthonról ezekkel lehet népesebb baráti körrel, családtagokkal egyszerre beszélgetni, munkahelyi értekezleteket élőben lebonyolítani. Melyik a legjobb?

Érthetően soha nem voltak ennyire népszerűek azok az alkalmazások, amelyek viszonylag nagy számú résztvevő egyidejű jelenlétét teszik lehetővé. Nem is annyira a pénztárcánk, mint a társaságunk – és az ízlésünk – válogatja, melyiket érdemes inkább választani.

Gyenge minőségű hálózati kapcsolatnál persze akadnak problémák, de átlagos otthoni kapcsolat esetén mind a hat megfelelő (működőképes) lehet a Wired szerint.

Apple FaceTime

Kinek ajánlott: Apple-rajongóknak

A FaceTime szoros integrációja az iPhone készülékekkel nagyon kényelmessé teszi a szoftver használatát: egyetlen érintéssel át lehet váltani a hanghívásból videóbeszélgetésbe. Némileg bonyolultabb a helyzet, ha csoportos beszélgetést kezdeményezünk (bár ez egyetlen telefonon sem kényelmes megoldás), főleg, ha közeledünk a 32-es felhasználói korláthoz, meg a drámaian merülő akkumulátor utolsó szufláihoz.

Támogatott: iOS, MacOS.

Ár: Ingyenes

Skype

Kinek ajánlott: elsősorban azoknak, akik régen megszokták ezt a felületet

Mert igen, a Skype csoportos beszélgetésre is jó. Mióta a Microsoft 2011-ben felvásárolta, kéretlenül is integrálták szinte az összes Microsoft-termékbe, a Windowstól egészen az Xboxig.

Legnagyobb előnye mindig is az volt, hogy bárhonnan lehetett vele alacsony percdíjon telefonálni szerte a világon.

Hajlamos a szoftver dadogni és lekapcsolódni, úgyhogy valószerűtlen, hogy valamikor is elérjük a négyórás vagy az ötven felhasználós korlátot. Ennek ellenére kedvező a széles körű kompatibilitása, melynek köszönhetően a legtöbb partnernek a videókonferenciához nincs is szüksége arra, hogy szoftvert letöltésével és telepítésével bajlódjon.

Megbízhatóbb eszköz a Skype for Business, ezt viszont megszüntette és felváltotta az alább olvasható Microsoft Teams.

Támogatott: iOS, Android, Windows, MacOS, Linux, Xbox, Amazon Echo.

Ár: Ingyenes

Zoom

Kinek ajánlott: szinte mindenkinek, a hibák, sérülékenységek és az időkorlát ellenére

A szinte teljes ismeretlenségből felbukkant szoftver számos sebből vérzik, tele a világsajtó a botrányaival. Megesett, hogy konferenciabeszélgetéseket, tanórákat szakítottak meg betolakodók obszcén beszólásokkal, meztelenséggel, pornográfiával, több ország megtiltotta katonaságának, közintézményének a szoftver használatát.

Ezzel együtt, egy üzleti titkokat nem részletező értekezletre, vagy baráti „összejövetelnek” kiválóan alkalmas.

Az ingyenes szoftver ugyanis még az átlag alatti hálózati kapcsolatokon is elég jól működik, s akár száz résztvevőt is meghívhatunk vele. A találkozók ugyan elvileg csak 40 percig tarthatnak, de gyakran ajándékoz meg kéretlenül is bennünket a program újabb 40 perccel. Ha pedig az idő letelt, bármikor újraindítható.

A kép meglehetősen zökkenőmentesen vált arra, aki éppen beszél, a többiek kis ablakban követhetik a társalgást. Aki aggódik az adatbiztonság miatt, kapcsolja be legalább a beépített jelszókezelőt.

Támogatott: iOS, Android, Windows, MacOS, internetes böngészők.

Ár: ingyenes; havi 20 dollár

Google Hangouts

Kinek ajánlott: Google kedvelőknek, akiknek fontosabb a biztonság, mint a divatos Zoom lazasága

Zavaró, hogy időnként elterjedt a hír, hogy a Google felhagy a szoftverrel, sokan azt hiszik, már nem is létezik. Pedig a változás csak az üzleti felhasználókat érintette, mivel a vállalati verzió átalakult a jelenleg Google Meet nevet viselő változatba.

A felhasználók továbbra is elérhetik a Hangouts szolgáltatást (Hangouts Chat) a telefonjukon, vagy számítógépükön. Mivel az alkalmazás szorosan integrálódott a Google szolgáltatásaiba, közvetlenül a Gmailből indíthatók a videobeszélgetések, be lehet illeszteni az üléseket a naptárakba, anélkül, hogy akár egy pillanatra is elhagynánk a Chrome-ot.

Hasonlóan a FaceTime-hez, ez is praktikus a gyors csevegésekre, de a csevegőszobája sem rossz. A nem fizető felhasználók most egyszerre huszonöt embert hívhatnak meg a videóhívásba. Nincs időkorlátja.

Támogatott: iOS, Android, Windows, web.

Ár: Ingyenes; havonta 25 dollár

Houseparty

Kinek ajánlott: játékosoknak

Mint a Houseparty elnevezés sugallja, ez a szoftver nem „vállalati funkciókat” kínál. A meglehetősen új alkalmazás az Epic Games tulajdonában van és elsősorban a legfiatalabbakra számít: 18 évesnél idősebbeket nem szívesen látnak itt.

Olyan, mint egy virtuális nappali, ahol a barátok jönnek és mennek, meghívás és minden formaság nélkül. Legfeljebb 8 ember lehet egy „szobában”, s nincs ismert időkorlátja.

Támogatott: iOS, Android, MacOS, web.

Ár: Ingyenes, néhány alkalmazáson belüli frissítés fizetős

Microsoft Teams

Kinek ajánlott: Windows-kedvelő üzletembereknek

Mint a Skype-nál említettük, a Microsoft Teams a Skype for Business nagy mértékben microsoftizálódott utódja – Outlook és Office kedvelőknek készült.

Munkavállalók akár az egész (munka)napot eltölthetik a Teams felületen anélkül, hogy szünetet kellene tartaniuk. Bár a hangsúly a szöveges üzenetküldésen és az együttműködésen van, a résztvevők videókonferenciákat tarthatnak benne 250 jelenlévővel is, időkorlát nélkül. Hogy mikor dolgoznak, ha állandóan értekeznek, az nem a Microsoft Teams gondja.

Támogatott: iOS, Android, Windows, MacOS, Linux, web.

Ár: ingyenes; extra szolgáltatások Office 365 előfizetéssel

Borítóképünk illusztráció