Így rombolták porig az okostelefonok a fényképezőgép-ipart

Számos új okostelefon egyik kiemelkedő jellemzője a kamera. Mivel a képérzékelők egyre kisebbek (mégis jobbak), és az okostelefonok számítási ereje lehetővé teszi a kifinomult képjavítást valós időben, a modern okostelefonokon készített fényképek egyre közelebb kerülnek ahhoz a minőséghez, amelyet valaha drága cserélhető objektíves kameráknak tartottak.

És ezt nem csak az okostelefonok piacának csúcskategóriájára igaz.

Az elmúlt néhány évben az okostelefonok kamerái jelentősen javultak, még a legolcsóbbaké is.

Annyira, hogy a legtöbben már nem látják szükségét egy dedikált fényképezőgépnek. Míg a szakemberek és a fotórajongók (valószínűleg) mindig jobb eredményeket érnek el a csúcskategóriás fényképezőgépek és objektívek használatával, a modern okostelefonok olyan képeket készítenek, amelyek bőségesen elegendőek az átlagfogyasztó igényeinek.

A fényképezőgép- és fotóeszköz-ipar számára az okostelefon-fotózás térnyerése pusztító hatású volt. A CIPA egy japán székhelyű ipari csoport, amelynek tagjai, például az Olympus, a Canon és a Nikon. A kimutatása szerint világszerte a fényképezőgép-szállítások 2010 és 2019 között 87 százalékkal csökkentek, mélyen eltüntetve a négy évtizedes növekedést.

A meredek csökkenést főként a beépített lencsékkel rendelkező digitális fényképezőgépek keresletének visszaesése okozta, amiket az alkalmi fotósok az okostelefon-fotózás térnyerése előtt használtak.

Borítóképünk illusztráció