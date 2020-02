Így látjuk a világot okosszemüvegen keresztül (videó)

Jövőre hozzák forgalomba: a navigációtól az üzenetküldésen és a bevásárláson át a főzésig kényelmesebbé teszi a mindennapi életet.

A Bosch okosszemüveg-megoldása, a mobilhoz csatlakoztatható okosszemüveg-rendszer a felhasználó szeme elé vetíti ki az információkat – így biciklizés vagy autóvezetés közben viselője holografikus formában látja az útvonalat.

Mint a videón látható, ha viselője, mondjuk egy útlezárásba ütközik, az újratervezett útvonal másodpercek alatt megjelenik a szeme előtt, s menet közben nyomon követheti elektromos kerékpárja vagy autója töltöttségi szintjét is.

Bevásárlásnál az sem jelent gondot, ha elfelejti a vacsorához szükséges hozzávalókat, mert a szemüveg megjeleníti a bevásárló listát, melyen a már kosárba tett termékeket ki is pipálhatja. Otthon pedig a vacsorához összekészített hozzávalókat recept formájában láthatja maga előtt, így főzés közben nem kell a szakácskönyvet lapozgatnia, mivel a szemüveg lépésenként vezeti végig a folyamaton.

Bármilyen szemüveggel kompatibilis

A Smartglasses Light Drive megoldása nem egy szemüveget takar, hanem olyan eszközt, amely apró mérete és mindössze 10 grammos súlya miatt szinte bármilyen hagyományos szemüveget okosszemüveggé alakíthat.

Segítségével megtekinthető gyakorlatilag bármilyen információ egy csatlakoztatott mobileszközről. A rendszer Bluetooth- és vezeték nélküli kapcsolatokra is képes, valamint okoskészülékekkel is szinkronizálható, így a telefon nyomogatása nélkül is gyorsan előhívhatók az üzenetek, levelek.

Mivel a Light Drive a látómezőbe vetíti ki az információkat, használójának nem kell állandóan az okostelefonja képernyőjére pillantania.

Az útvonal újratervezéséhez vagy a levelek elolvasásához pedig mindössze a szemüveg egyik szárába épített érzékelőt kell megnyomni,

ezért lényegesen biztonságosabb és kényelmesebb ez a megoldás például vezetés közben.

Hogyan működik?

A Bosch Smartglasses Light Drive modulban található mikro-elektromechanikai rendszerre (MEMS) épülő fényszkenner letapogatja az okosszemüveg üvegébe ágyazott holografikus optikai elemet (holographic element, HOE).

Ez a HOE a fénysugarat az emberi retina felületére irányítja, és így vetíti ki a mindig fókuszban lévő képet.

A kivetített nagy felbontású kép éles és világos, az adaptív fényerőnek köszönhetően pedig még közvetlen napsütésben is tisztán látható. A technológia nagy előnye, hogy kompatibilis az ívelt és a korrekciós lencsékkel is, így a szemüveget hordó felhasználók számára is vonzó megoldás.

A 2021-től kapható Light Drive a ma elérhető legkisebb és legvékonyabb eszköz.