Így járhat, aki repülőn használja a laptopját

Pat Cassidy az amerikai Austinból Los Angelesbe tartott a Delta járatán, amikor az előtte ülő utas hátradöntötte az üléstámláját. Cassidy épp a laptopját nézte, amelynek képernyője beszorult a tálca és a felső perem közé, majd tönkre is ment a nagy nyomás alatt.

@Delta small note for the suggestion box, maybe have a little warning sign or someway to prevent my laptop from being destroyed when the person in front of me reclines their seat. pic.twitter.com/QHmphXiDhH

— Pat Cassidy (@HardFactorPat) February 26, 2020