Igenis, vannak vicces pillanatai a járványnak (videó)

Miután Giuseppe Conte olasz miniszterelnök bevezette a nemzeti karantén intézményét, az egyház is igyekszik online kapcsolatot tartani a hívekkel.

Paolo Longo atya ennek megfelelően steraming misét szolgáltatott, csak sajnos tévedésből egy érintéssel bekapcsolta a mobilján a Facebook Messenger videószűrőit.

Az élő közvetítést eddig hárommillióan nézték meg a Twitteren, s szép nézettséget hozott a Youtube-on is.

Repülnek az atya körül a súlyzók, majd konfetti hullik,

digitális űrsisakot kap a fejére,

majd a közvetítés további részében még fantasztikus szürke szakállat és királykék kalapot is kapott.

Persze szegény atya nem tudta, milyen technikai bonyodalmak léptek fel a mise közben, s zavartalanul prédikált. A rendhagyó élő videót Gavin Shoebridge posztolta a Twitteren.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020