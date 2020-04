Hogyan segíthetjük idős rokonainkat a neten a járvány alatt?

Rengeteg technológiai megoldás áll rendelkezésünkre, amelyek segítenek fenntartani mindennapi életünket.

Sajnos azonban nem mindenki tudja használni a technológia nyújtotta előnyöket. Azok az emberek, akiket a legnagyobb veszély fenyeget, és akiknek leginkább szükségük van ezekre a szolgáltatásokra – az időskorúak – gyakran ütköznek nehézségekbe olyan modern eszközök használata közben, melyeknek használata legtöbbünknek magától értetődő.

A társadalmi távolságtartás és a fizikai kapcsolat korlátozása miatt pedig a fiatalabb hozzátartozók sem tudnak olyan egyszerűen segíteni idősebb hozzátartozóiknak a technológia eszközök használatában.

Hirtelen kellene online ismeretekre szert tenniük

Ahhoz, hogy kapcsolatban maradjanak szeretteikkel és az alapvető fontosságú termékeket beszerezhessék, az idősebb generációknak meg kell tanulniuk ezen technológiák használatát, több időt kell tölteniük online, mint ahogy megszokták – ami pedig növekvő kiberbiztonsági kockázatot jelent.

Egy nemrég elvégzett Kaspersky felmérés szerint az 55 éves vagy annál idősebb emberek 46 százaléka nem tesz különösebb intézkedéseket online védelme érdekében. Ez 25 százalékkal magasabb szám, mint mondjuk a 25–34 éves korosztálynál.

Adataikat ellophatják vagy harmadik felek számára nyilvánosságra hozzák, ugyanis az idősebb generációk

nehezen tesznek különbséget valódi és biztonságos ajánlatok és azon csalások között, amelyeken keresztül kihasználhatják őket.

Hogy az idős rokonai biztonságban maradjanak az online térben otthon a koronavírus idején, a biztonsági szakértő azt javasolja:

• Használjon telefon vagy videóbeszélgetést, hogy távolról is segíteni tudjon. Több alkalmazás (például a Skype) rendelkezik képernyőmegosztási lehetőséggel a segítség megkönnyítése érdekében.

• Ossza meg idősebb rokonaival a webhelyekkel kapcsolatos információkat, ahonnan ételt tud rendelni, vagy más fontos kérdésekben segítséget kaphat, vagy jelentkezzen be az ő fiókjukba. Legyen óvatos, kivel osztja meg az adatait. Alternatív megoldásként megfontolhatja, hogy ön végzi el számukra az online vásárlást –

sok szolgáltató több helyszínre is lehetővé teszi a kézbesítést egy fiókból.

• Magyarázza el nekik, hogy miért nem érdemes ugyanazt a jelszót használni több weboldalon vagy szolgáltatásnál és fontolja meg a jelszókezelő eszköz használatát.

• Beszéljen nekik az adathalászat veszélyeiről, a kéretlen levelekben található linkekről, közösségi média és SMS üzenetekről, ezáltal segítve nekik a csalások elkerülését az online vásárlás során.

• Magyarázza el nekik, hogy miért kell elkerülni a kártyaadatok mentését a weboldalakon, amelyekről vásárol.

• Adjon tanácsot nekik, hogy hol találhatnak állami vagy más megbízható szolgáltatást és esetleg regisztráljon ezeken a nevükben.

• Telepítsen olyan védelmi megoldást, amely a fenyegetések széles körét lefedi – például a Security Cloud-ra –, és ossza meg a család idős rokonaival. A szoftver olyan praktikus rendszert tartalmaz a védelem megosztására és a távoli kezelésére, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy eszközeiket és a személyes információkat többféle módon megóvják.

