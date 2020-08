Hasznos, ingyenes magyar appal riaszthatják egymást az autósok

Gyakori, hogy égve hagyjuk a fényszórót, vagy az egyik ablak lehúzva marad. Még jó, ha csak az akkumulátort kell feltölteni.

Az ingyenesen használható, Androidra és iOS-re egyaránt működő, innen letölthető Autóőrszem applikáción keresztül a rendszámot beírva tudnak egymásnak üzenni az autósok. Már közel 7500 rendszámot regisztráltak és a második frissítést követően Viberen és Facebook Messengeren keresztül is küldhető riasztás.

Fiatal magyar pár fejéből pattant ki az ötlet, miután harmadjára jártak pórul és kellett munka előtt bebikázni a gépkocsijukat, hogy

kellene egy mobiltelefonos applikáció, ahol közvetlenül lehet az autótulajdonosoknak üzenni.

Természetesen nem vezetés közbeni üzengetésről van szó, hanem olyan hétköznapi dolgokról, mint például figyelmetlenségből rossz helyen parkoltunk vagy épp égve hagytuk a fényszórót. Ezért készítték az Autóőrszem applikációt.

Egy kattintással lehet üzenni az autótulajdonosnak, ha bármilyen problémát észlelnek a gépjárművel kapcsolatosan.

Például, ha rossz helyre parkolt, épp elvontatják vagy ha bekapcsolt a riasztó. Vagy például, ha a műszaki állapotában érzékelnek problémát, mint csöpögő olaj vagy lapos kerék is azonnal lehet jelezni a tulajdonosnak.

„Egy éve adtuk ki az első verziót és a sok visszajelzésnek köszönhetően mára sikerült olyan funkciókkal bővíteni, ami lehetővé teszi, hogy bárki szívesen használja az applikációt. Nagyon egyszerű használni, be kell írni a rendszámot, akinek tulajdonosát riasztani szeretnénk és bepipálni, hogy miről szeretnénk értesíteni. A legújabb frissítés óta már lehetőség van szabadszavas üzenetküldésre is, amit a felhasználók kérései alapján építettünk be a rendszerbe” – mondta Molnár József, az Autóőrszem fejlesztője, alapítója.

A program akkor lesz sikeres, ha minél több rendszámot regisztrálnak, hiszen csak úgy kaphatja meg valaki a riasztást, ha regisztrálta saját rendszámát. Egy rendszámnak egy jogosultja lehet, de több személy is kaphat értesítést, ha a tulajdonos úgy határoz. A felhasználók a rendszámra tudnak küldeni üzenetet.

A rendszer anonim, nem derül ki, hogy személy szerint kihez tartozik a gépkocsi vagy hogy ki küldte a riasztást.

Fontos része volt a fejlesztésnek a visszaélések minimalizálása, ezért számos óvintézkedést tettek. Például a riasztást kapó autótulajdonos értékelheti, hogy értékes volt-e az információ, így ha valaki hamis riasztásokkal próbálkozik, annak inaktiválni tudják a fiókját.

Az autóval nem rendelkezők is segíthetnek

A legújabb frissítéssel az autóval nem rendelkezők is tudnak segíteni, ugyanis Facebook Messenger vagy Viber segítségével is tudnak riasztást küldeni a nem regisztrált, de segíteni akaró járókelők. Elérhető már egy autóra ragasztható matrica is, amivel jelezni tudják az autósok, hogy használják az Autóőrszem applikációt. Ez megkönnyíti a riasztást küldők dolgát, hiszen azonnal látják, hogy meg fogja kapni az információt az autótulajdonos.

Borítóképünk illusztráció