„Ha nem fizetsz, megfertőzzük a családodat!”

Ezt a minősíthetetlen fenyegetést interneten tevékenykedő bűnözők írták le. Szó szerint.

A mostani járványhelyzet jó apropót szolgáltat az ügyeskedőknek, kártevő-terjesztőknek, adattolvajoknak. A COVID-19 miatt az emberekben felhalmozódott feszültséget, fokozott aggodalmat, érdeklődést igyekeznek meglovagolni, így az ilyen tárgyú spamek már eddig sem kis mennyiségét még tovább növelve.

Sokszor foglalkoztunk már a felhasználók mostani karanténba kényszerült helyzetével, amiben az informatikai támadások erőteljesebb megjelenése áll szemben a sok helyen kapkodva megszervezett home office struktúrával, és az átlagos felhasználói biztonságtudatossággal – írja az ESET Blog.

Ebben a több hete tartó küzdelemben most

a Google is megmutatta, milyen irdatlan erők és számok húzódnak meg a háttérben.

A Gmail üzemeltetője szerint az elmúlt héten 126 millió COVID-19 adathalász csalást blokkoltak. Ez ha napokra bontjuk, akkor 18 millió darabot jelent naponta. Az adathalász e-mailek ilyen széles körű terjesztése mind a munkavállalókat, mind pedig az otthoni átlagfelhasználókat nagyban veszélyezteti.

Ez az észlelt erős hullám egybecseng azzal, amit más security laborok tapasztaltak, például a Barracuda is hatalmas növekedést, 667%-os emelkedést regisztrált a célzott adathalász támadások terén márciusban a korábbi februári adataikhoz képest.

Eközben az FBI is újabb figyelmeztetést adott ki, amelyben pedig kriptovalutás csalásokra hívják fel a figyelmet. Az elkövetők csábító haszonnal kecsegtető befektetési opciókkal, kamu jótékonysági szervezeteknek történő adakozási lehetőséggel különböző életkorú embereket céloznak meg, és próbálják őket rávenni wallet adataik megadására, vagy phishing linkekre, kártékony mellékletekre való kattintásra.

Ezek a próbálkozások világszerte előfordulnak, nem korlátozódnak csak az angol nyelvterületekre.

A zsarolóvírusok frontján is élénkülés figyelhető meg. Ahogy már mi is írtunk róla, elsősorban a vállalati rendszerek elleni ransomware esetekben a fenyegetés kiegészül azzal, hogy a támadók nemfizetés esetén a bizalmas adatokat publikus oldalakra töltik fel, és ez nem puszta fenyegetés, hiszen már több esetben konkrétan be is következett.

Emellett az FBI figyelmeztetésében arról is írnak, a „hagyományos”, átlagfelhasználók elleni zsarolóvírusos támadásokban megjelent a durva fenyegetés: az áldozatot és családtagjait azzal fenyegetik, hogy koronavírussal fertőzik meg őket, ha nem kapják meg a követelt váltságdíjat. Ezt persze a többség nyilván nem veszi majd komolyan, de sajnos biztosan lesznek olyanok is, akik mélyen bepánikolnak, és inkább gyorsan fizetnek.

Borítóképünk illusztráció