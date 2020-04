Gyújtogatnak, mert hiszik, az 5G miatt terjed a koronavírus

Az összeesküvés-elméletek leginkább a közösségi oldalakon tartják fenn magukat, de az utóbbi napokban az 5G-vel kapcsolatos téveszmék cselekvésbe fordultak át.

Az angliai Birminghamben, Liverpoolban és Merseyside-ban hatósági feltételezések szerint is mobiltornyokat gyújtottak fel azok a hívők, akik

A YouTube-on és a Facebook-on is megosztottak egy videót a lángoló toronyról.

A kiérkező tűzoltók egyértelműen szándékos rongálásra utaló jeleket vettek észre, ráadásul a mobiltornyokat üzemeltető dolgozók az elmúlt napokban szóbeli és fizikai zaklatásról számoltak be a BBC-nek.

Michael Gove miniszter „veszélyes ostobaságnak” nevezte az elméletet, amelyik egyre népszerűbbé válik, ahogy mind nagyobb számban esnek emberek áldozatául a vírusnak. Az elgondolás szerint

Bár a témában – cáfolva az álhíreket – megszólalt a brit kormány, a média- és hírközlésfelügyeleti hatóság (DCMS, azaz Department for Digital, Culture, Media and Sport) és a tisztifőorvos is, a rongálások folytatódnak: a közösségi oldalak moderátorai pedig képtelenek elejét vennék a téveszme terjedésének.

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus

For COVID-19 advice:

👉NHS https://t.co/EI0XLYsqWE

👉GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X

👉Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg

— DCMS (@DCMS) April 3, 2020