Ezek a támadások fenyegetnek majd 2021-ben

Az előrejelzés a Kaspersky globális kutató és elemző csapata (Global Research and Analysis Team (GReAT)) által a 2020-as év során tapasztalt változások alapján készült; kiadásával a kiberbiztonsági közösséget kívánják iránymutatással és információnyújtással, meglátások rendelkezésre bocsátásával támogatni.

A szakemberek által előre jelzett egyik legfontosabb és talán legveszélyesebb trend az, hogy a támadók másképp fognak hozzáállni a támadások végrehajtásához. Az elmúlt évben a célzott zsarolótámadások új szintre léptek a generikus malware-ek alkalmazásával, amelyeket arra használtak, hogy megvessék a lábukat a célba vett hálózatokban.

Kapcsolatot figyeltek meg ezek között a támadások és a jellemzően lopott hitelesítési adatokkal kereskedő, jól bejáratott földalatti hálózatok, mint például a Genesis között. A Kaspersky szakemberei szerint az APT-támadók ugyanezt a módszert kezdik majd használni a célpontjaik megtámadásához.

Ezért aztán a szervezeteknek fokozottabb figyelmet kell fordítaniuk a generikus malware-ekre, és alapvezető incidenskezelési tevékenységet kell folytatniuk minden veszélyeztetett számítógépen annak biztosítására, hogy a generikus malware-eket ne lehessen a kifinomultabb fenyegetések telepítésének eszközéül használni.

További 2021-re vonatkozó célzott fenyegetés-előrejelzések:

• Egyre több ország folyamodik vádemeléshez a kiberstratégiája részeként. Igaznak bizonyult a Kaspersky korábbi előrejelzése, amelyben az ellenséges felek általi APT-támadások „megnevezését és megbélyegzését” vetítette elő, és a példát több szervezet is követni fogja. Az APT-csoportok által alkalmazott eszközkészlet kormányzati szintű felfedése több államot is hasonló cselekedetre fog ösztönözni, ami – az ellenfelek meglévő eszközkészletének megtorlásképpen történő megsemmisítése révén – ártó hatással lesz a támadók tevékenységeire és fejlesztéseire.

• Egyre több szilícium-völgyi vállalat lép majd fel a nulladik napi brókerek ellen. Az olyan botrányos esetek következtében, amikor a népszerű alkalmazások nulladik napi sérülékenységeit számos különböző célpontot érintő kémkedésre használták ki, várhatóan egyre több szilícium-völgyi nagyvállalat lép majd fel a nulladik napi brókerek ellen az ügyfeleik és a hírnevük védelme érdekében.

• Gyakoribb célpontokká válnak a hálózati berendezések. A távmunka következtében prioritássá vált a szervezeti biztonság, és nőni fog az érdeklődés a hálózati berendezések, például a VPN-átjárók kihasználása iránt. Megjelenhet továbbá a hitelesítési adatok telefonos adathalászattal (ún. „vishing” módszerrel) történő megszerzése is a vállalati VPN-ekhez való hozzáférés érdekében.

• Pénzkövetelés „fenyegetésekkel”, azaz zsarolás. A zsarolóvírusokkal támadó bandák stratégiájában bekövetkező változások a még mindig sokszínű, ám meglehetősen zárt zsarolóprogram-ökoszisztéma konszolidációjához vezetnek. A korábbi célzott támadásos stratégiák sikerét követően a nagyobb zsarolóvírus-támadók koncentráltabbá teszik a tevékenységeiket, és APT-jellegű kapacitásokra tesznek szert – a bandák által kicsalt pénz segítségével hatalmas összegeket fektethetnek majd be új, korszerű eszközökbe, szinte akkora költségvetéssel gazdálkodva, mint néhány államilag szponzorált APT-csoport.

• Rombolóbb támadásokat eredményeznek majd a kritikus infrastruktúrákat érintő irányított, összehangolt támadások vagy a járulékos károk – életünk ugyanis most minden eddiginél jobban függ a technológiától, ráadásul a támadási felület is minden korábbinál szélesebb.

• Megjelennek az 5G sérülékenységei. Azzal párhuzamosan, hogy ezt a technológiát egyre szélesebb körben alkalmazzák és egyre több eszköz függ majd az általa biztosított összekapcsolhatóságtól, a támadók is nagyobb késztetést fognak érezni a kiaknázható sérülékenységek utáni kutatásra.

• A támadók továbbra is ki fogják használni a koronavírus-világjárványt. Bár a vírus maga nem okozott változásokat a támadók taktikáiban, technikáiban és eljárásaiban, folyamatosan nagy érdeklődésre tartott számot. Mivel a világjárvány 2021-ben is folytatódni fog, a támadók továbbra is kihasználják majd ezt a témát, hogy megvessék lábukat a célpontként kinézett rendszerekben.