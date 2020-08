Egyszerre 5 új Galaxy-t mutatott be a Samsung

Megérkezett a várt Galaxy Note20 és Galaxy Note20 Ultra 5G okostelefon, a Tab S7 és Tab S7+ táblagép, a Galaxy Watch3 okosóra, a stílusos Galaxy Buds Live fülhallgató, s a Galaxy Z Fold2 kihajtható kütyü.

Galaxy Note20 sorozat

A Galaxy Note20 sorozat tagjai az eddigi legerősebb Note készülékek, amelyek hatékony munkát és profi játékélményt nyújtanak, két verzióban. A Galaxy Note20 Ultra 5G azoknak készült, akiknek a rendkívüli teljesítmény az elsődleges, a Galaxy Note20 pedig a felhasználók szélesebb körének kínálja magát.

Az S Pen és a Samsung Notes alkalmazás is továbbfejlődött az új Galaxy Note készülékeken és megtalálhatók a Tab S7 és Tab S7+ táblagépeken is. A Samsung és a Microsoft hosszú távú együttműködésének eredményeként a Galaxy Note20 és a Windows számítógépek könnyedén működnek együtt munka közben.

Az együttműködés a szórakoztató funkciókhoz is hozzájárul a Galaxy Note20 készülékeken, amelyek igazi virtuális gaming-központként működnek. Az új Note a legnagyobb teljesítményű készülék, amelyet a Samsung eddig gyártott. Új generációs teljesítménye, csatlakoztathatósága és különleges kijelzője garantálja a felhőtlen szórakozást játék közben, a professzionális kamerával pedig lenyűgöző fotók és szélesvásznú, filmszerű videók készíthetők.

A Note-okat úgy ismerik a felhasználók, mint a legerősebb Samsung telefonokat. A Galaxy Note20 sorozat is továbbviszi ezt az örökséget: a teljes Galaxy kínálatból a Galaxy Note20 széria rendelkezik a leggyorsabb processzorokkal.

Az Ultra 5G a Note szériában elsőként Dinamikus AMOLED 2X kijelzővel és 120 Hz frissítési rátával érkezik. A megjelenő tartalmat úgy optimalizálja a készülék, hogy kímélje az akkumulátort.

A tartalmak egy érintésre vannak az ultragyors Sub-6 és mmWave hálózatokon a Galaxy 5G erejével. A készülék automatikusan megkeresi a leggyorsabb hálózatokat és stabil Wi-Fi 6 kapcsolatra képes, több streaming szolgáltatás esetében pedig optimalizálja a válaszidőt a kényelmes tartalomfogyasztáshoz.

Galaxy Tab S7 és Tab S7+

A Galaxy Tab S7 és a Tab S7+ két különleges táblagép, amelyek egyszerre hozzák el az asztali számítógépek képességeit, a tabletek sokoldalúságát és az okostelefonok csatlakoztathatóságát. A legújabb processzorral és 5G technológiával felszerelt készülékekkel többrésztvevős videókonferenciák, gyors letöltések és szinte teljesen akadozásmentes streamek érhetők el.

A Galaxy Tab S7 és a Tab S7+ is egyedi billentyűzettel érkezik, megtalálható mellettük a Galaxy Note20 széria továbbfejlesztett S Pen-je és a Samsung Notes alkalmazás is, így PC-szintű teljesítményre képesek. A felhasználók az új tabletekkel több feladatot végezhetnek el kevesebb idő alatt, és a szabadidejükből is többet hozhatnak ki. A szórakoztatásért a Tab S7 és Tab S7+ tableteken 120 Hz frissítési ráta felel. Azoknak, akiknek több helyre van szükségük, a Galaxy Tab S7+ 12,4 colos Super AMOLED kijelzőjén megtalálhatják ezt.

A Samsung Notes, az S Pen, a billentyűzetes tok és egy Bluetooth egér segítségével a tablet teljes értékű számítógéppé alakítható.

Galaxy Watch3

A prémium anyagokból készült előlapra letisztult formában tér vissza a forgatható gyűrű. A Galaxy Watch3 luxus karóra tökéletességét tudhatja magáénak, miközben egész nap kényelmes viselet.

Ha a felhasználókat a szabadban vagy az otthonukban baleset éri, és elesnek, az Esésérzékelő funkció lehetővé teszi, hogy a készülék SOS üzenetet küldjön a vészhelyzeti kontaktoknak. A Véroxigén-szint mérés (SpO2) lehetőséggel mérhető és követhető az oxigénszaturáció szintje és ehhez igazíthatók a wellness célok is.

A Galaxy Watch3 készüléken elérhető lesz a Samsung hamarosan érkező Health Monitor alkalmazása, amelyben helyet kap a vérnyomásmérő és egyes régiókban az EKG funkció is. A felhasználók otthonában fitnesz stúdiót hozhatnak létre a Samsung Health segítségével, amelyben több mint 120 különböző edzésvideó érhető el.

Galaxy Buds Live

A vezeték nélküli fülhallgató három mikrofonnal és Hangfelvevő egységgel érkezik. Mivel Aktív zajszűrés funkcióval is rendelkezik, valósághű és kiterjedt hangzást nyújt: a felhasználók eldönthetik, hogy be- vagy kikapcsolják a környezeti hangokat maguk körül.

A menőség új határai a Galaxy Z Fold2-vel

Két sikeres, kihajtható eszköz bemutatását követően a Samsung a felhasználók visszajelzései alapján fejlesztette tovább a technológiát és készítette el a Galaxy Z Fold2 csúcskészüléket.

A Galaxy Z Fold2 egy okostelefon hordozható formavilágában biztosít tablet méretű kijelzőt és kiemelkedő teljesítményt. Akár kihajtva vagy összecsukva használják, egy luxuskészülék kialakításával kápráztatja el a felhasználókat két teljes képernyős, szinte teljesen kávamentes Infinity-O kijelzőjével.

A Külső Képernyő 6,2 colos, a hatalmas Főképernyő pedig 7,6 colos, ezzel mindkettő nagyobb, mint az eredeti Galaxy Fold.

Ami az árakat illeti

A Galaxy Note20 354.990 forintos, a Note20 5G 389.990 forintos, a Note20 Ultra 5G pedig 484.990 forintos árcédulát kap.

A Tab S7 Wi-Fi verziója 259.990, az LTE változat 294.990 forintos, a Tab S7+ Wi-Fi 334.990 forintos, a Tab S7+ 5G pedig 409.990 forintos áron lesz elérhető. A Galaxy Z Fold2 áráról egyelőre nincs információ.

