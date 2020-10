Egyre népszerűbbek a magyar nők körében a podcastok

Bár a hazai podcast-piac még mindig kicsi, tavalyhoz képest egyre emelkedik a magyarországi felhasználók, azon belül is a hölgyek aránya.

Ez derült ki egy friss hazai kutatásból, amely az on demand audió médium itthoni hallgatási szokásait vizsgálta. A Betone Studio vizsgálatából kiderült, hogy a többség, azaz a válaszadók 43 százaléka tavaly kezdett el podcastokat hallgatni.

A 2019-ben csatlakozók túlnyomó része nő, míg a három éve vagy régebben podcastet hallgatók többsége férfi. Ezzel az elmúlt évben nagyjából kiegyenlítődött a nemek aránya a közönségben – nyilatkozta Román Balázs, a kutatást készítő Betone Studio producere. Arra is kitért, hogy

míg a hölgyek a kulturális, közéleti témájú, illetve a talk show jellegű műsorokat részesítik előnyben, addig a férfiakat inkább a sportműsorok kötik le.

Ennél is érdekesebb a válaszadók iskolai végzettségét mutató eredmény – amely igazolta a nemzetközi tendenciákat – ugyanis a 66 százalékuk felsőfokú végzettségű, illetve 27 százalékuk jelenleg is tanul. Úgy tűnik, a podcast egyelőre az értelmiségi fiatalok médiája – tette hozzá. A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók jelentős többsége, mintegy 95 százaléka telefonról éri el és fogyasztja ezeket a tartalmakat,

a legkedveltebb felület a Spotify: a kérdőív kitöltőinek 64 százaléka ezen a felületen hallgatja a műsorokat.

Utána a sorban az Apple Podcast lejátszó következik, amit a válaszadók 22 százaléka használ.

A kutatás megállapította, hogy az emberek leginkább magyar nyelven – jellemzően utazás, sportolás vagy otthoni házimunka közben – hallgatnak podcastokat. A válaszadók közel fele átlagosan hetente 1-3 órát tölt ezzel, és a felhasználók jellemzően végighallgatják a műsorokat, legyenek azok fél-, vagy akár egy óránál is hosszabbak.

Román Balázs elárulta, hogy minden korosztály elfogadja és megérti, hogy a podcastok nagy általánosságban nem készülhetnének el támogatók, szponzorok, reklámok nélkül. „A megkérdezettek 86 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem zavarja a szponzor jelenléte. Ehhez persze az is kell, hogy a szponzorok tartalmilag illeszkedni tudjanak az adott műsorhoz, vagy a reklámok mennyisége ne tegye próbára a hallgatók figyelmét” – tette hozzá.

Borítókép: illusztráció