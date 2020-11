Egy nagyváros éves áramfogyasztását takarították meg

Mostantól bárki pályázhat az energiahatékony és energiatudatos vállalati és intézményi díjakra.

Egy milliós nagyváros éves lakossági villamosenergia-igényének megfelelő energiát takarítottak meg beruházásaikkal a Virtuális Erőmű Programban (VEP) résztvevő magyar vállalatok, önkormányzatok és intézmények csupán az elmúlt évben.

Most újra megnyíltak a VEP pályázatai az energiahatékony, illetve energiatudatos vállalat, önkormányzat vagy intézmény cím elnyerésérért, immár nemcsak országos, hanem megyei szinten is, hogy a legkisebb települések is bekapcsolódhassanak Magyarország legnagyobb fenntarthatósági programjába. A pályázóktól olyan energiahatékonysági projektet vagy vállalásokat várnak, amelyek méretükhöz vagy tevékenységükhöz képest érdemi energiamegtakarítási vagy CO2-csökkentési eredményt hoznak.

A legjobb projekteket nemcsak díjazzák, hanem széleskörűen be is mutatják, 2021-től pedig már bármely magán- és jogi személy tagként is csatlakozhat a programhoz, hozzáférve ezáltal a jó mintákhoz.

Egy év alatt összesen 55 megawatt erőművi kapacitást, 660 ezer MWh villamos teljesítményt takarítottak meg

a különféle energiahatékonysági beruházásaikkal a VEP-ben résztvevő szervezetek.

A Virtuális Erőmű Program keretében tavaly 120 önkormányzat, intézmény és cég fenntarthatósági projektjét díjazták, a beruházásokkal a résztvevők összesen 222 ezer tonnával csökkentették szén-dioxid kibocsátásukat. A VEP megtakarításainak többségét eddig nagyvállalatok, a főváros és nagyobb városok, valamint intézmények adták, de mostantól a klímacélok teljesíthetősége és a szélesebb társadalmi fenntarthatósági bázis elérése és erősítése érdekében a kkv-k, a kisebb települések, valamint a lakosság bevonására is nagy hangsúlyt helyeznek a program szervezői.

Megújult, teljesen digitális pályázati rendszer

A VEP 2020 őszén megnyílt, megújított 2020-2021 programjára a pályázóktól olyan energiahatékonysági projektet vagy vállalásokat várnak a szervezők, amelyek méretükhöz, vagy tevékenységükhöz képest sziginifikáns energiamegtakarítási vagy CO2-csökkentési eredményt hoznak.

Idén először a teljes VEP a virtuális térbe kerül, és új, innovatív felületen keresztül lesz elérhető. A pályázók egy mesterséges intelligencia által vezérelt chatbotfelület segítségével néhány perc alatt benyújthatják a komplett dokumentációt.

A pályázaton bármilyen valós energetikai megtakarítást eredményező beruházással el lehet indulni

– a fenntarthatósági mintaprojekt jellegét tekintve tehát nincs megkötés –, legyen szó napelemes rendszer kiépítéséről, a világítás korszerűsítéséről, egy geotermikus hőszivattyú telepítéséről, a hűtéshez felhasznált energia csökkentéséről vagy komplex energetikai felújításról.

Új díjrendszer, tagsági és mentormodell a legkisebbek bevonásáért

A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a következő évben érdemi energiahatékonysági beruházást, illetve programot indítanak vagy be kell mutatniuk egy már megvalósult energiahatékonysági projektjüket.

Ennek érdekében kedvezőbbek lettek a pályázati díjak, egyszerűbb és gyorsabb lett a csatlakozási modell, továbbá a két klasszikus pályázati kategória – energiatudatos és energiahatékony – mellett létrehoztak egy harmadik kapcsolódási módot is. Azoknak a szervezeteknek, amelyek csak támogatni szeretnék a fenntarthatóság ügyét, vagy csak meg szeretnék ismerni a legjobb gyakorlatokat és mintákat, de pályázni nem szeretnének, a VEP új tagsági rendszerének keretében már erre is lehetőségük van egy néhány perces, digitális regisztrációt követően.

Szintén fontos újdonság, hogy pályázni, és a VEP-hez kapcsolódni már megyei szinten, az úgynevezett klímamentormodellben is lehet. A programhoz klímamentorként csatlakozó megyei önkormányzatok mostantól gyűjtik az egyes települések fenntarthatósági jó gyakorlatait és vállalásait, és a VEP szakértőivel együtt már megyei szinten is díjazzák a legjobbakat. A megyei díjazottakat ezt követően felterjesztik az országos megmérettetésre is. Ezáltal a legkisebb településeket és helyi kis cégeket is el tudják érni, és ösztönözni tudják fenntarthatósági projektjeik megvalósításban.

A pályázat keretében benyújtott energiahatékonysági és takarékossági projekteket, illetve vállalásokat a VEP szakemberei megvizsgálják, és amennyiben az adott szervezet tényleges, szignifikáns eredményt tud felmutatni, auditálják azt. A legjobb projekteket nemcsak díjazzák, hanem be is mutatják, továbbá az auditált megtakarításokat átszámítják erőművi kapacitássá, és bekerülnek Magyarország Virtuális Erőművébe is.

A VEP 627 megawatt soha meg nem termelt energiával jelenleg már Magyarország negyedik legnagyobb erőművének tekinthető,

a program keretében auditált energetikai beruházásokkal eddig 2,17 millió tonna széndioxidkibocsátás-csökkentést értek el.

Borítóképünk illusztráció