Egészséges lehet otthon is mobil, okostévé vagy PC segítségével

Most nem mehetünk edzőterembe, uszodába, el lehet felejteni a focit és úgy általában a csapatsportokat, még az utcán sem futhatunk együtt senkivel. Ami nem azt jelenti, hogy le kell mondani a sportolásról.

Nem arra gondolunk, hogy mindenki megszállottként nyomja a fekvőtámaszokat, vagy a felüléseket, mert az edzésterv kialakítását jobb szakértőkre bízni, de persze profi trénert nem hívhatunk magunkhoz. Éppenséggel a sok digitális kütyüre számíthatunk.

Telefonos segítség

A milliónyi mobilos alkalmazás között megtalálhatóak a különféle fitnesz appok, amelyek számos gyakorlat pontos leírását tartalmazzák. Még olyat is találunk közöttük, amelyet direkt otthoni környezethez szántak, és ennek megfelelően olyan feladatokat tartalmaz, amelyekhez nem szükséges semmilyen kiegészítő – ezek közül válogatott az Origo.

Olyan is akad, bár nem túl sok, amelyik magyar nyelven kommunikál, és tényleg nagyon felhasználóbarát.

Mi a 30 Napos Fitneszkihívás nevű szoftvert ajánljuk, amely fokozatosan növeli a terhelést,

és nagyon pontosan, világosan meghatározza, hogy mikor mit kell csinálni.

A szoftver másik előnye, hogy szinkronizálható a Google Fit rendszerrel, amelyhez egyébként rengeteg különféle okos eszköz csatlakoztatható. Természetesen nem kötelező ehhez ragaszkodni, ha beírjuk a keresőbe a fitnesz vagy sport kulcsszót, ipari mennyiségű találatot kapunk, csak győzzünk közülük válogatni.

Az alkalmazás innen tölthető le.

Tévétréner

Ha okostévé, akkor elsősorban, a Netflix, a HBO Go, a Spotify vagy a Filmbox jut eszébe a legtöbb embernek. Azonban a televíziók applikációs boltjában sok esetben ott figyelnek a különféle fitneszprogramok is. Az Android TV rendszer esetében például a Daily Workout, amelyet kifejezetten azoknak szántak, akik az edzőterem helyett a napszobában próbálják fitté varázsolni magukat.

Ezt az ingyenes, egyszerűen letölthető és elindítható szoftvert kifejezetten a televíziók nagy képernyőjéhez tervezték, ezért rengeteg különféle audiovizuális tréninget, oktatóvideót is tartalmaz. Tehát különféle mozgóképek segítségével sajátíthatjuk el a gyakorlatok helyes elvégzését, illetve a kijelzőn feltűnő tanár instrukcióit követve teljes edzéseket nyomhatunk végig. Természetesen azt is szem előtt tartották a készítők, hogy van, aki folyamatos, jól felépített ciklust szeretne végrehajtani, így az alkalmazás komplett, hosszú távú, kijelölt végső célt is tartalmazó edzésterveket is tartalmaz.

YouTube

A YouTube a világ egyik legnépszerűbb tévéje. Ezek között megtalálhatóak az otthoni edzéssel kapcsolatos anyagok is. A mi egyik kedvencünk például a Jóga Életmód csatorna, ahol rengeteg szuper jógával kapcsolatos rövid film tekinthető meg, és amin szakképzett tanárok mutatják be a gyakorlatokat és adnak hasznos tanácsokat.

Ha pedig valaki eszközök nélkül szeretne otthon edzeni, arra is van mód. A BioTech USA csatornájára például rendszeresen töltenek fel ilyen anyagokat, ahol abszolút elit kategóriás fitnesz-testépítőkkel edzhetünk együtt totálisan ingyen, és akik természetesen magyarul kommunikálnak velünk közben.

Ez csak két példa, a YouTube kínálata tényleg gyakorlatilag végtelen, elég csak beírni a keresőbe a kívánt kulcsszót, például, hogy „hasizom-erősítés otthon”, és már jelennek is meg a releváns anyagok.

Edzés Skype-on

Vannak olyan személyi edzők vagy jógaoktatók, akik haladva a korral különféle technológiai fejlesztéseket is felhasználnak. Egészen konkrétan különféle videótelefonálást támogató alkalmazásokon keresztül tartják az órákat, mint mondjuk az angol- vagy matek magántanárok.

Legtöbben a Skype-ot favorizálják, akad, aki a Zoomra esküszik, tehát alapvetően ingyenesen elérhető programok futtathatóak számítógépen, illetve mobil eszközökön is. Viszont értelemszerűen az ilyen típusú szolgáltatások nem ingyenesek, ahogy nézegettük, átlagosan 2500-5000 forint közötti összeget kérnek el a Skype trénerek.

Ezért nem ajánlunk direkt senkit, akinek felkeltette az érdeklődését a dolog, írja be a keresőjébe, hogy „Skype fitnesz oktatás” vagy „Skype jóga” és sok találatot fog kapni.

Megmozgat a játékgép

A játékkonzolokat sokan, sokszor bírálták azért, mert a tévé elé ülteti a felhasználóit, ahelyett hogy azok mozognának. Ez az esetek túlnyomó többségére igaz is, de mint mindig, itt is vannak kivételek.

Mégpedig a Nintendo Wii, ami messze nem számít a legújabb konzolok közé, így nem is olyan drága manapság. Ennek ellenére még ma is viszonylag sikeres. Sajátossága a mozgásérzékelővel, azaz gyorsulásmérővel és giroszkópokkal ellátott kontrollerekben rejlik. Ezek segítségével pingpongozhatunk, teniszezhetünk vagy kuglizhatunk a tv képernyője előtt. Sőt, arra is alkalmasak, hogy előre meghatározott gyakorlatokat hajtsanak végre a segítségükkel, hiszen a beépített érzékelőknek hála ezek a perifériák pontosan „tudják”, hogy a megfelelő mozdulatsort végezte-e el a felhasználó.

Konkrét fitnesz alkalmazást is készítettek a Wii-hez, amely egy speciális kiegészítőt, illetve rengeteg különféle programot tartalmaz. Képes eltárolni az eredményeket, amelyek visszakereshetők, így bárki megvizsgálhatja, mennyit fejlődött. A Wii nagyszerű példa arra, hogy miben is nyújthatna többet egy játékgép.

Kár, hogy az iparág nem ebbe az irányba halad, hiszen voltak hasonló kezdeményezések, például a Microsoft által fejlesztett mozgásfigyelő Kinect, ám azt a projektet már évekkel ezelőtt leállították, pedig most kifejezetten hasznos lenne.

Borítóképünk illusztráció