Biztonságos: online eladónál is lehet személyesen vásárolni

Képernyővel, mikrofonnal és webkamerával szerelt terminálra online platformon keresztül bejelentkező eladó is segít a vásárlók kiszolgálásában az Extreme Digital egyik üzletében.

A járvány második hullámának kezdete óta működő online értékesítési és tanácsadói pult kísérlete bevált, további üzletekben is várható az interneten keresztül bejelentkező munkatársak megjelenése.

Az Extreme Digital hibrid, online áruházon és offline üzleteken alapuló üzleti modellben,

a járványhelyzet miatt néhány hónappal ezelőtt szokatlan megoldást vezetett be

a budapesti Nyugati pályaudvar közelében lévő üzletében. Ennek a bejáratának közelében egy ügyfélhívóra hasonlító terminál fogadja a betérőket, amelyen keresztül olyan munkatársak is tudnak segíteni az értékesítésben, akik számára a COVID-19 kiemelt egészségügyi kockázatot jelentene, ezért a járvány alatt nem tudnak személyesen dolgozni az üzletben.

Az online terminálon webkamera és mikrofon van felszerelve, amelyen keresztül

az otthonából dolgozó eladóval hasonlóképp lehet beszélni, mintha fizikai valójában a pult mögött állna.

A fekete pénteki és karácsonyi szezonban több, az otthonukból online platformon keresztül a bolti terminálra bejelentkező Extreme Digital-munkatársak egy-egy napon akár a boltba érkező vásárlók negyedét is kiszolgálták, ami jól jelzi, hogy a fizikai üzletben is bevált az online ügyintézés.

„Ez a projekt egy járványhelyzet alatti érdekes kísérletként indult, hiszen a vásárlóknak is biztonságosabb érzetet ad szakeladóinkkal beszélni és tudtunk munkát biztosítani azoknak a boltos kollégáknak is, akik a járvány alatt nem dolgozhattak a szokásos módon. Bár sok betérő vásárló még mindig meglepődik, amikor a terminál képernyőjéről egy élő ember szólítja meg, a visszatérő vásárlók közül sokan már rutinosan a terminálhoz mennek, ha nem áll előtte senki, mert tudják, hogy azon keresztül mindent tökéletesen elintézhetnek. Ennek nyomán a járványhelyzettől függetlenül azt tervezzük, hogy további szaküzleteinkben is bevezetjük az online terminálokat, hiszen ezeken keresztül bármelyik üzletünkbe »kapcsolhatunk« majd például egy hiteltanácsadó, vagy egy-egy termékkategóriához különösen értő kollégát” – mondta el a Várkonyi Balázs, az Extreme Digital és eMAG ügyvezetője.

Az otthonukból bejelentkező szakértők számítógépükről hozzáférnek az aktuális bolti készletekhez és képernyőmegosztáson keresztül akár meg is tudják mutatni a termékek webáruházas adatlapjait, vagy kiegészítőket is ajánlhatnak a vásárlóknak. A termékeket az üzlet pénztárában fizikailag is jelen lévő munkatársnál tudják kifizetni a vásárlók. A fejlesztések között már szerepel a bankkártya-terminál bevezetése, az így kifizetett terméket pedig az árukiadó pultnál rögtön át is tudja majd venni a vásárló.