Be fog szólni a Facebook az eszetlenül megosztóknak

Ha meggondoljuk, ennek a „szolgáltatásnak” már eleve ott kellett volna lennie a közösségi oldal algoritmusai között.

Elkezdték tesztelni a Facebookon a programot, ami észleli, ha valaki úgy akar megosztani valamit, hogy ő maga el sem olvasta. Ekkor egy felugró ablakot fog látni – sajnos egyelőre még nem biztos, hogy magyarul is –, ami arra figyelmezteti, hogy

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021