A távmunkások 73%-a nem kapott kiberbiztonsági útmutatást

Miközben számos munkavállaló életében kihívást jelent az otthonról való munkavégzés jelentette hatalmas változás, a vállalkozásokra is nagy feladat hárul.

A cégeknek kritikusan fontos a hatékony kiberbiztonsági intézkedések bevezetése, hiszen a távmunka olyan új kockázatokkal is járhat, mint a nagyobb számú levélszemét- és adathalász-támadás, feltört Wi-Fi hozzáférési pontokhoz való kapcsolódás, vagy az árnyékinformatika használata az alkalmazottak részéről.

A Kaspersky friss, Hogyan változtatta meg a koronavírus-járvány az emberek munkavégzési módját? című jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét kiberbiztonsági útmutatást vagy képzést nem kapott azzal kapcsolatban, hogy miként védheti meg magát a kockázatoktól. Bár a vállalati informatikai rendszerek és adatok biztonságának távolról történő szabályozása nehezebb feladatot jelenthet, a fenyegetések továbbra is fennállnak.

Minden negyedik dolgozó úgy nyilatkozott, hogy kapott már a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adathalász e-mailt.

Az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék dolgozóikat a kiberbiztonság témájában.

A Kaspersky tanácsa vállalkozásoknak a dolgozók biztonságos távmunkavégzésére:

• Gondoskodjanak arról, hogy a dolgozók tudják, kihez kell fordulniuk, ha informatikai vagy biztonsági problémával szembesülnek. Fordítsanak különös figyelmet azokra, akiknek a saját eszközeikről kell dolgozniuk – dolgozzanak ki számukra célzott szabályzatokat és biztonsági javaslatokat.

• Szervezzenek alapvető biztonság-tudatossági képzést a dolgozóknak. Ez online is megoldható, a témakörök pedig terjedjenek ki a legalapvetőbb gyakorlatokra, például a fiók- és a jelszókezelésre, a biztonságos levelezésre, a végponti biztonságra és a webes böngészésre. A Kaspersky és az Area9 Lyceum készített egy ingyenes tanfolyamot, amely segít abban, hogy a dolgozók biztonságosan dolgozhassanak otthonról.

• Hozzanak kulcsfontosságú adatvédelmi intézkedéseket a vállalati adatok és eszközök védelme érdekében, többek között kapcsolják be a jelszóvédelmet, titkosítsák a munkaeszközöket és gondoskodjanak arról, hogy az adatokról mindig készüljön biztonsági mentés.

• Gondoskodjanak arról, hogy az eszközök, a szoftverek, az alkalmazások és a szolgáltatások mindig frissítve legyenek a legújabb javításokkal.

• Telepítsenek fel már bizonyított szoftvert, például az Endpoint Security Cloudot minden végpontra, a mobileszközökre is. Ez segít biztosítani, hogy a dolgozók csak a jóváhagyott online szolgáltatásokat használják munkavégzés céljára, csökkentve ezzel az árnyékinformatika jelentette kockázatokat.

