A mikulás idén nem kéményen, hanem online érkezik

Még angol nyelvgyakorlásnak sem rossz, ha online beszélgetnek a gyerekek a télapóval.

Idén nem (sem?) a kéményen át érkezik a Mikulás, és a gyerekek a bevásárlóközpontokban sem nagyon beszélgethetnek a nagy szakállúval, ám több internetes cég online találkozást szervez vele. Például a Storyfile technológiai cég az ünnepi hagyományt a mesterséges intelligenciával ötvözte:

interaktív honlapon a Mikulás úgy válaszol a gyerekek kérdéseire, mintha személyesen találkozna velük.

Mint a vállalkozás igazgatója, Heather Smith elmondta: az adatbázisukban 180-200 kérdés szerepel, úgyhogy a gyerekek elég sok mindenről tudnak beszélgetni a Mikulással. És az első kérdés persze rögtön az, hogy a kérdező a rosszak, vagy a jók listáján szerepel-e.

A Storyfile elsősorban híres emberekkel, köztük tudósokkal, űrhajósokkal, emberi jogi aktivistákkal, holokauszttúlélőkkel készít interjúkat.

A válaszokat egy hangalkalmazás aktiválja, így látszólag megszakítás nélkül folyik a beszélgetés.

A Mikulással való beszélgetés honlapját, az AskSanta.com-ot indulása előtt gyerekekkel is kipróbálták.

„El voltak ragadtatva. Tényleg úgy érezték, mintha FaceTime-on vagy más alkalmazással beszélgetnének élőben a Mikulással, és végül is ez volt a cél. Nagyon aranyosak, nagyon tetszettek a reakcióik” – mondta el a tapasztalatokról Smith.

A Mikulás persze a pandémiáról is kap kérdéseket. Ha egy gyerek arra kíváncsi: őt is ledöntheti-e a koronavírus, azt válaszolja, amit bárki más: „Kesztyűt hordok, megmosom a kezemet, tartom a biztonságos távolságot másoktól és maszk van rajtam.” Úgyhogy a Mikulástól is azokat a fontos dolgokat hallják a gyerekek, amit folyamatosan hallanak a járvánnyal kapcsolatban.

Az ingyenes applikáció sikere esetén a fejlesztők azt tervezik, hogy jövőre esetleg már a gyerekek leveleit is elolvassa a Mikulás.

Az online Mikulással Újév napjáig lehet beszélgetni.

