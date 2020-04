3D nyomtatókat használnak védőfelszerelés gyártására

Több vidéki városban 3D nyomtatóval készített arcvédő pajzsokkal látják el az egészségügyi dolgozókat, másutt ingyenes maszkokat osztanak a koronavírus-járvány elleni védekezést segítendő.

A debreceni Agóra tudományos élményközpont a járvány idején nem ismeretterjesztésre, hanem védőfelszerelések gyártására használja 3D nyomtatóit. Puskás István alpolgármester és Somogyi Béla, az intézmény igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón beszélt arról: a veszélyhelyzet kihirdetése után döntötték el, hogy az orvosok számára nélkülözhetetlen speciális arcvédőket gyártanak.

A látogatókat jelenleg nem fogadó intézményben egyszerre hat nyomtatóval naponta 24 keretet előállítanak elő, amit vastag PET-G, vagy egy egymilliméteres polikarbonát lemezhez rögzítenek.

Az Agóra tudományos élményközpontban eddig 140 pajzs készült el, abból 20 a helyi idősek otthonába került, a többit a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetben használják fel. Korábban más debreceni kulturális intézmények, a MODEM, a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház is hozzájárult a sikeres védekezéshez szájmaszkok gyártásával.

Plexi arcvédő az orvosoknak

Zalaegerszegen egy helyi vállalkozás szintén 3D nyomtatással készített plexi arcvédőket adományozott csütörtökön az önkormányzatnak. A Mould-Tech Kft. száz fejpántos arcvédő pajzsából az önkormányzat a saját egészségügyi alapellátási rendszerében háziorvosoknak, gyermekorvosoknak, fogorvosoknak, ügyeletnek és idősotthonoknak juttat ilyen eszközt, a fennmaradókból a megyei kórháznak is ad.

Díjmentes kézfertőtlenítő

Miskolc központi piacán, a Búza téren péntektől kötelező a szájmaszk viselése az eladóknak és a piac személyzetének 9 és 12 óra között – tájékoztatott a polgármesteri hivatal.

Az önkormányzattól ingyen maszkot kapnak a piacon vásárló 65 évesnél idősebb miskolciak, a kihelyezett automata kézfertőtlenítő gépeket továbbra is mindenki díjmentesen veheti igénybe, folyamatos a takarítás és a fertőtlenítés a csarnok és az udvar teljes területén.

Közleményükben kitértek arra is, hogy az önkormányzati rendészet péntektől folyamatosan ellenőrzi – hétvégéken, de szükség esetén hétköznapokon is – a piac melletti nagy parkolóban az autósokat, valamint a pecsenyéssor vendégeit, hogy betartják-e az életkorral kapcsolatos időkorlátot. Folyamatos lesz az ellenőrzés az önkormányzat által üzemeltetett termelői piacon, valamint a Vasgyári piac területén is.

Szabadtéri helyszíneken osztanak szájmaszkot

Hévízen kétféle szájmaszkot is biztosít a város ingyenesen minden helyi lakosnak és tartózkodási hellyel rendelkezőnek, illetve a járvány elleni védekezésben résztvevőnek – közölte az önkormányzat, amely hatezer szájmaszkot vásárolt. Azokat péntektől – a város négy pontján kialakított szabadtéri helyszínen – osztják ki a helyieknek.

Oroszlányban továbbra is védőmaszkot kell viselni a városban a zárt terekben, a lakosság ellátását szolgáló üzletekben vagy szolgáltatóknál, így élelmiszerboltban, gyógyszertárban, drogériában, postán, benzinkúton, egészségügyi és szociális szolgáltatónál, illetve önkormányzat által fenntartott intézményben – tájékoztatott közösségi oldalán Lazók Zoltán polgármester.

A tatabányai önkormányzat kezdeményezésére veszélyhelyzet idején harminc százalékos bérkiegészítést kapnak a járási szociális intézmények dolgozói, akik többletmunkával látják el a megnövekedett feladatokat – mondta Szücsné Posztovics Ilona polgármester az MTI-nek.

A bérkiegészítéssel egyetértett a járás valamennyi kistelepülésének önkormányzata. Az időskorúakkal, a hajléktalanokkal foglalkozók, a házi segítségnyújtásban, a család- és gyermekjóléti központban dolgozók közül 180-an részesülnek bérkiegészítésben.

Parkokat zártak le, kórházépületet szabadítanak fel

Pécsen szombaton és vasárnap Péterffy Attila polgármester döntése értelmében lezárják a város népszerű szabadidőparkjait és az azokhoz tartozó parkolókat, így a tüskésréti parkot, a Mandulást, a malomvölgyi tavak környékét és a tettyei parkot; a tavakat a horgászok felkereshetik.

Péterffy Attila közleményben jelentette be, hogy a megyeszékhely városi fenntartású idősotthonaiban 136 klinikai szintű koronavírustesztet végeztettek el kedden, várják a tesztek eredményeit, azokat a későbbiekben nyilvánosságra hozzák.

A Tolna Megyei Balassa János Kórházban két épületet ürítettek ki a koronavírusos betegek ellátására – mondta a kórház főigazgatója csütörtökön Szekszárdon. Németh Csaba a sajtótájékoztatón hozzátette: a kórház így mintegy 300 beteg fogadására képes, de a felszabadított belgyógyászati és rehabilitációs épület akár 500 ágyasra is bővíthető.

Megjegyezte, a kórház műtőblokkjában 28 lélegeztetőgép és 20, lélegeztetésre alkalmas altatógép áll rendelkezésre.

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere közölte: a város önkormányzata az egészségügyi alapellátásban dolgozókat folyamatosan ellátja védőfelszereléssel, a körzeti orvosi rendelőkben ezer, a fogorvosoknak száztíz szájmaszkot osztottak ki.

Borítóképünkön 3D nyomtatóval gyártott arcvédő pajzs bemutató darabáját próbálja fel az Agóra Tudományos Élményközpont munkatársa Debrecenben április 16-án.