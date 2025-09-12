Techmilliárdosok: a világ második leggazdagabbja egy pillanatra megelőzte a leggazdagabbat

A Bloomberg Billionaires Index szerint Larry Ellison vagyona szerda reggelre 393 milliárd dollárra ugrott, meghaladva Musk 385 milliárd dollárját: a világ második leggazdagabbja megelőzte a leggazdagabbat.

A Bloomberg Billionaires Index naponta frissülő rangsora a világ 500 leggazdagabb emberének vagyonát becsüli meg és követi nyomon. A mutató a tőzsdei változások, gazdasági adatok és hírek alapján valós időben módosul, így pontos képet ad a milliárdosok vagyoni helyzetéről. Az első tízből kilenc helyen techmilliárdosok állnak.

A csinos ugrás akkor következett be, mikor az Oracle részvényei – amelyek Ellison vagyonának jelentős részét teszik ki – több mint 40%-kal emelkedtek. Szakértők szerint a felfutás a mesterséges intelligencia és a felhőinfrastruktúra-üzletágban adatbázis-szoftvereket gyártó cég meglepően rózsás kilátásai miatt következett be.

Nap végére azonban a cég részvényárfolyama elveszítette ezen nyereségek egy részét, így Musk ismét visszakerült a csúcsra, mutat rá a BBC.

Mielőtt rövid időre elvesztette volna, Elon Musk közel egy évig birtokolta a világ leggazdagabb embere címet. Talán valamivel érzékelhetőbb, milyen gazdagságról beszélünk, ha figyelembe vesszük:

a Tesla igazgatótanácsa azt javasolta, hogy több mint 1 billió dolláros fizetési csomagot kapjon, ha a következő évtizedben teljesíti a kitűzött célokat.

Musk legértékesebb vállalkozásának, a Teslának a részvényei estek idén, az Oracle-t viszont az adatközpont-infrastruktúra iránti növekvő kereslet lendítette előre.