Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget

Mark Zuckerberg indianai csődügyvéd (felszámolási eljárásokkal foglalkozó ügyvéd) Facebook-oldalt használ jogi praxisának reklámozására és az ügyfeleivel való kapcsolattartásra. Az oldalát azonban az elmúlt nyolc évben ötször tiltották le, mert a Meta moderációs rendszere hamisnak minősítette a fiókját.

Pedig nem kiadja magát Mark Zuckerbergnek, hanem ő maga (is) Mark Zuckerberg. Periratában rámutat, hogy Mark Zuckerberg mindössze hároméves volt, amikor ő már ügyvédként praktizált.

„Ez nem vicces” – mondja az indianapolisi 13WTHR csatornának.

Mark Zuckerberg (az ügyvéd) eddig több mint 11 000 dollárt költött oldalának hirdetésére Mark Zuckerberg (a Meta vezérigazgató) platformjain, de nem elég, hogy a fiókját letiltják állítólagos hamis személyazonosság miatt, ráadásul még továbbra is fizetnie kell ezekért a hirdetésekért.

Mark Zuckerberget régóta kísérti Mark Zuckerberg fenyegető jelenléte. Az ügyvéd jobb híján már készíttetett egy weboldalt is, az iammarkzuckerberg.comot, ahol leírja, hányféleképpen nehezíti életét névrokona.

„Nem használhatom a nevemet bemutatkozáskor, se üzleti ügyben, se egy szállásfoglalásnál, mert az emberek azt hiszik, hogy viccelődöm, és nyomban leteszik a telefont.”

Bár az ügyvéd nem közismert milliárdos, de azért nem is névtelen. Néha Las Vegasba repül előadásokat tartani, mivel elismert szaktekintély a csődjogban. De még a saját területén sem menekülhet a másik Mark Zuckerberg elől.