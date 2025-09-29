Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást

A Hunity névre keresztelt szatellitet a legfrissebb információk szerint már integrálták a hordozóeszközre, amely nem más, mint az Elon Musk-féle SpaceX Falcon 9-es rakétája – írja a Magyar Nemzet.

A 868 gramm tömegű, körülbelül 5×5×15 centiméteres szerkezeten több újdonság is van.

A korábbi diákműholdakhoz képest új technológiai fejlesztésként