szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Űrkutatás

3 órája

Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást

Címkék#BME#kisműhold#Hunity#Elon Musk

A 868 grammos szatellitet Elon Musk rakétája viszi fel a világűrbe.

MW
Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást

Fellövik a Falcon 9 hordozórakétával összekapcsolt SpaceX Dragon űrhajót a floridai Cape Canaveralben lévő Kennedy Űrközpontban 2025. július 31-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich

A Hunity névre keresztelt szatellitet a legfrissebb információk szerint már integrálták a hordozóeszközre, amely nem más, mint az Elon Musk-féle SpaceX Falcon 9-es rakétája – írja a Magyar Nemzet.

A 868 gramm tömegű, körülbelül 5×5×15 centiméteres szerkezeten több újdonság is van.

A korábbi diákműholdakhoz képest új technológiai fejlesztésként

  • nyitható napelemszárnyakat és műszerpaneleket kapott,
  • helyet szorítottak rajta nagy felbontású fedélzeti kamerának,
  • valamint mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszernek.

A műhold rádióamatőr-sávon fog kommunikálni, az elsődleges földi vezérlőállomás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) E épületének tetején található.

A start novemberben várható a Transporter 15 küldetés részeként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu