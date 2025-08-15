Virtuális idolok átveszik az uralmat az internet felett – és jó pénz van bennük

Fenti borítóképünkön is látható Iron Mouse, azaz Acél Egér, az egyik legismertebb vTuber a területen. Akik nem néznek vTubert, ez nem jelent túl sokat. Pedig a vTubing világa igazi iparággá vált.

Mi is az a vTubing?

A vTuber, vagyis Virtuális YouTuber, egy olyan online szórakoztató, aki virtuális avatárt használ a megjelenéséhez, melyet számítógépes grafikával generálnak. Az avatár mozgását és arckifejezéseit valós idejű mozgáskövető szoftverek és technológiák rögzítik. A vTuberek tevékenysége ma már messze túlmutat a YouTube-on, kiterjedt olyan platformokra is, mint a Twitch, Niconico, Facebook, Twitter és Bilibili. Ez az úgynevezett „arc nélküli tartalomgyártás”, ahol a tartalomgyártó valódi személye rejtve marad az avatár mögött.

A vTubing egyfajta élő közvetítés, amelyet virtuális avatárok vezetnek, 2D vagy 3D alakban megjelenítve. Világszerte népszerűvé váltak a streaming platformokon, építve a virtuális avatárok hosszú távú ázsiai sikerére, és egyre jelentősebbé válva a nyugati világban.