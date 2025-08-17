Tíz évnyi fogamzásgátlás harmadára csökkentheti a méhtestrák kialakulásának kockázatát

Ez derül ki a Semmelweis Egyetem friss tanulmányából. Az elemzés eredményei időarányos védőhatásra utalnak: már rövidebb idejű, ún. orális fogamzásgátlás is számottevően csökkentheti a betegség előfordulásának esélyét.

Az orális fogamzásgátlók használata és a méhtestrák előfordulása között fordított arányosság áll fenn, ezt igazolja az egyetem munkatársai által írt, az Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica című tudományos folyóiratban nemrég megjelent publikáció.

Eszerint azoknál a nőknél, akik valaha is szedtek fogamzásgátló tablettát, 39 százalékkal kisebb arányban fordult elő méhtestrák, mint azoknál, akik soha nem használtak ilyet.

Az öt évnél rövidebb ideig történő alkalmazás 34 százalékos, az öt évnél hosszabb 61 százalékos, míg a legalább tízéves használat akár 69 százalékos kockázatcsökkenéssel járhat együtt.

Amikor a vizsgálatot kizárólag a kombinált – ösztrogént és progeszteront is tartalmazó – hormonális fogamzásgátlókra szűkítették, a védőhatás még kifejezettebb volt: ezek alkalmazása 54 százalékos kockázatcsökkenést mutatott a tablettát nem használókhoz képest.

Az orális fogamzásgátlók a hormonháztartás szabályozásán keresztül csökkentik a méhnyálkahártya sejtjeinek osztódását, ezáltal valószínűsíthetően kevesebb mutáció lép fel ezekben a sejtekben, ami hosszú távon csökkentheti a daganatok kialakulásának kockázatát

– magyarázta dr. Harajka András, a tanulmány első szerzője, a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának PhD-hallgatója.

A kutatás 56 nemzetközi tanulmányt vizsgált. Az összesített adatok közel 10 000 méhrákos beteg adatait tartalmazták. A publikációból az is kiderül, hogy világszerte több mint 150 millióan szednek fogamzásgátlót.

A méhtestrák előfordulása több mint nyolcszor gyakoribb a 35 és 70 év közötti nők körében, mint a fiatalabbaknál. Az elhízás (30 feletti testtömegindex) közel háromszorosára növeli a kockázatot. A szülés (paritás) akár 31%-kal csökkentheti a méhtestrák kockázatát, míg a késői menopauza több mint kétszeresére növelheti azt.