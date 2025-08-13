Ingyenes lett az egyik legerősebb mesterséges intelligencia fizetős változata

Az xAI július 10-én jelentette be a Grok 4-es MI-modelljét. A „világ legerősebb mesterséges intelligencia modelljeként” emlegették, független szervezetek teljesítménytesztjein a legjobbnak minősítették. Akkor csak fizetős Grok-felhasználók számára volt elérhető, de augusztus 11-től a Grok 4 világszerte minden felhasználónak ingyenes.

Grok 4 is now free for all users worldwide!



Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose "Expert" anytime to always use Grok 4.



For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4’s full… pic.twitter.com/VW1Pn3ivke — xAI (@xai) August 10, 2025

A júliusi kiadás tízszeres javulást hozott érvelési képességek terén az elődjéhez képest. Teljesítménye felülmúlta a rivális DeepSeek-R1, a Claude Opus 4, a Gemini 2.5 Pro és az OpenAI o3 teljesítményét, így a világ legerősebb MI-modelljévé vált. Az Artificial Analysis is arról számolt be, hogy felülmúlta a versenytársakat.

A modell feldolgozási teljesítményét szintén frissítették augusztus 9-én: mostantól zökkenőmentesen képes feldolgozni a több száz oldalas vagy annál nagyobb PDF-fájlokat, fejlettebb felismerési képességei pedig lehetővé teszik egy PDF-tartalom mélyebb megértését.

A Grok magyarul is beszél. Ha első – magyarul feltett – kérdésünkre angolul felelne, kérjük meg anyanyelvünk használatára. Aki aggódik a magáninformációi miatt, készíthet például egy ingyenes, új Google felhasználói fiókot és azzal máris anonimitásban társaloghat Grokkal.