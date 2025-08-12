1 órája
Almacsiga segíthet az embereknek visszanöveszteni a szemüket
Az emberi szem a biológia mérnöki remekműve, de ha egyszer megsérül, nem képes újjáépíteni magát. Ehhez képest az aranyalma csigák simán kinövesztik újra a szemüket.
Forrás: Wikimédia
Egy új, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányban Alice Accorsi molekuláris és sejtbiológus munkatársaival a Kaliforniai Egyetemen kimutatta:
a csiga és az emberi szem anatómiai felépítése és a fejlődésüket irányító génjeik közül sok megegyezik.
A CRISPR-Cas9 genomszerkesztő eszközökkel a kutatók a szem regenerációjának genetikai vizsgálatába kezdtek. Az eredményeik fontosak lehetnek a baleset vagy betegség miatt látásvesztésben szenvedők terápiáinak kidolgozásához.
Az invázióból inspiráció lett
A Dél-Amerikában őshonos, de ma már a trópusokon is invazív módon elterjedt Pomacea canaliculata (Óriás almacsiga) gyorsan szaporodik, fogságban is jól érzi magát. Nagy, lencsét tartalmazó, tapogató nyúlványain elhelyezkedő szemei vannak.
„Az almacsigák ellenállóak, generációs idejük nagyon rövid, és sok utódjuk van” – mondja Accorsi.
Ezek a tulajdonságok nagyon is alkalmasság teszik őket a tudományos kísérletezésre.
Amikor elkezdtem olvasni erről, azt kérdeztem magamtól, miért nem használ még senki csigákat a regeneráció tanulmányozására ? Azt hiszem, azért, mert egyszerűen nem találtuk meg a tökéletes csigát hozzá – egészen mostanáig.
A planáriák képesek újranöveszteni fényérzékelő foltjaikat, a szalamandrák pedig működőképes retinát tudnak regenerálni, de nem képesek egész szemgolyót újjáépíteni, mint az almacsiga. Utóbbi simán legyártja magának az átlátszó szaruhártyát, a fénytörő lencsét, a réteges retinát és a látóideget.
A csigaszemek szinte az emberi szemet tükrözik
Accorsi és kutatócsoportja nagy felbontású szövettani vizsgálatokat és szekvenálásokat kombinált a hasonlóságok feltérképezésére.
Kimutattuk, hogy számos, az emberi szem kialakulásában részt vevő gén a csigában is jelen van.
A puhatestű genomjában olyan szabályozók vannak, amelyek a szem kialakulása során aktiválódnak. Miután a regeneráció befejeződött, „az új szem morfológiája nagyjából megegyezik az eredeti szemével”.
Attól a pillanattól kezdve, hogy a szemnyúlvány eltávolítódik, a csiga megkezdi pótlását. A sebet 24 órán belül lezárja és a körülbelül 15. napra kialakuló új szerve felismerhető lencserostokat, retinarétegeket és újra kapcsolódó látóideget mutat. Bár teljesen kialakult, a szövet még hetekig érik.
Csigagének szerkesztése
A génfunkciók közvetlen teszteléséhez a kutatók CRISPR-Cas9 mutagenezist hoztak létre almacsiga embriókban.
Bizonyos géneket mutálunk, majd megnézzük, milyen hatással vannak az állatra.
A regeneráció a sejtek migrációjának és szaporodásának hirtelen megindulásával kezdődik a csonk közelében. Accorsi feltételezése szerint a sejtek közül néhány a szemnyúlvány tövében található őssejtekből származik. Mások a környező epidermiszből vagy akár vér útján terjedő hemocitákból származhatnak.
Még nincs meggyőző bizonyítékunk arra, hogy képesek látni, de anatómiailag minden olyan alkotóelemmel rendelkeznek.
A csigától az emberi látásig
Az emberek ugyanazokat a géneket hordozzák, de az emlősöknél ezek az embriogenezis befejezése után többnyire úgymond háttérbe vonulnak. A reaktivációs jelek azonosítása azonban feltárhatja azokat a molekuláris kapcsolókat, amelyek az emberi szem szöveteit önjavító folyamatra késztethetik.
Ha találunk megfelelő génkészleteket – márpedig ezek a gerincesekben is jelen vannak –, elméletileg aktiválhatjuk őket, hogy lehetővé tegyük az emberi szem regenerálódását.
