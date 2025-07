Dróntechnológiával az őzgidák védelméért

A Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet egyetemi docense hangsúlyozta: a hallgatók elméleti és gyakorlati képzéseken keresztül sajátíthatják el a technológia működését, így már tanulmányaik során aktív részeseivé válhatnak a természetvédelem és a precíziós vadgazdálkodás új korszakának.

Dr. Király Géza, a Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézet vezetője szerint a jövő a még intelligensebb eszközöké: ma már olyan hőkamerák is rendelkezésre állnak, amelyek mesterséges intelligencia segítségével képesek automatikusan felismerni az élőlényeket a képeken. Ez nemcsak gyorsítja, hanem pontosítja is a mentési folyamatokat.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának szakemberei elkötelezettek a technológiai újítások természetközeli alkalmazása mellett: céljuk, hogy a modern megfigyelőrendszerek – különösen a drónalapú megoldások – még szélesebb körű bevezetésével hosszú távon biztosítsák a vadállomány védelmét, valamint előmozdítsák a mezőgazdasággal való harmonikus együttélést. A kar nagy területeket lefedő, most zajló vadlétszámbecslő projektjei is hozzájárulnak ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk az élőhelyek és élőlények állapotáról és a vadgazdálkodás fenntartható irányairól. A drónok ebben a szemléletben eszközök, de mondható, hogy a természet iránti felelősség új szimbólumai is egyben.