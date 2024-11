Sőt, még egy esetleges múltbeli csalódás sem jelent elzárkózást a vásárlás elől – derül ki a Reacty Digital felméréséből. A vásárolni kívánt főbb termékkategóriák nem változtak tavalyhoz képest és idén is

a férfiak terveznek többet költeni ebben az akcióban.

A 18-79 éves magyarok 94 százaléka hallott már a Black Friday akcióról és 37 százaléka vásárolt is a 2023-as Black Friday keretében, főként a 45 év alattiak. A tavaly ebben az időszakban üzletben, illetve online vásárlók aránya is szignifikánsan emelkedett a megelőző évhez képest. Az idei Black Friday iránti érdeklődés is erős, minden második felnőtt magyar tervezi a kedvezmények kihasználását.

A népszerű termékkategóriákban nem volt jelentős változás, bár az első és második helyezett helyet cserélt az előző felméréshez képest: a vásárolni tervezők harmada háztartási- és vegyiárut tervez beszerezni, tízből hárman pedig ruházati terméket, illetve háztartási kis- és nagygépet. Szolgáltatás igénybevételén a vásárlást tervezők fele gondolkodik és – ahogy az előző évben – idén is elsősorban szállásfoglaláshoz szeretnék kihasználni a Black Friday kedvezményeit.

Az idei Black Friday alatt a vásárlást tervezők átlagosan 47 ezer forintot költenének

A Black Friday során vásárolni tervezők idén átlagosan 47 ezer forintot szánnak erre, ami emelkedést jelent az előző évekhez viszonyítva. A férfiak körében többen terveznek akár 100 ezer forint feletti költést, ők így átlagosan 56 ezer, míg a nők csak 36 ezer forint értékben vásárolnának. A legtöbben 20 és 30 ezer forint közötti kiadással számolnak, ugyanakkor 16 százalék még bizonytalan a költési keretével kapcsolatban.

A tavalyi Black Friday során – akárcsak az azt megelőző évben – a vásárlók negyedét érte valamilyen formában csalódás a megvásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez főként abból adódott, hogy átverésnek érezték az akciót, mivel később vagy máshol hasonló árakat láttak ugyanahhoz a termékhez, szolgáltatáshoz.

A csalódás azonban nem vette el a kedvet a jövőbeli vásárlástól, hiszen a tavalyi Black Friday alatt csalódók kétharmada idén is tervez akciósan vásárolni, a kedvező tapasztalattal rendelkezők közül pedig tízből kilencen gondolkodnak ebben.