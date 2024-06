A Biztonsági és Adatvédelmi felület könnyen hozzáférhető. A felhasználó a Beállításokon belül a Biztonság és adatvédelem menüpontban vizsgálhatja felül és módosíthatja az engedélyeket.

A felhasználók kipróbálhatják a készülék adatvédelmét megerősítő funkciókat, például a Vágólap-hozzáférés gombbal. A Beállításokon belül az Adatvédelem menüpontban aktiválhatják a „Jelzés a vágólap elérésekor” kapcsolót, ezt követően pedig minden alkalommal értesítést kapnak, miután az alkalmazás a vágólapról beilleszt egy elemet, így nincs több rejtett tevékenység.

Mobil megkeresése / Samsung Find

Mindennapos eset, hogy egy felhasználó elhagyja készülékét vagy egy illetéktelen személy eltulajdonítja azt. A Mobil megkeresése és a Samsung Find funkcióknak köszönhetően azonban többé nem kell aggódniuk amiatt, hogy a készüléken tárolt személyes adatok rossz kezekbe kerülnek.

A Mobil megkeresése engedélyezését követően a Samsung Find lehetővé teszi a készülékadatok helymeghatározását, zárolását vagy törlését is, így korlátozva a hozzáférést. A funkcióval az eszköz akkor is megtalálható, ha az nem csatlakozik mobilhálózathoz, azonban bekapcsolt állapotban kell lennie. A Samsung Find – a Galaxy telefonokon túl – a Galaxy Buds fülhallgatókra, Galaxy tabletekre, Galaxy okosórákra és egyéb Samsung készülékekre is kiterjed.

A rendelkezésre álló további lehetőségekkel még könnyebben megtalálhatóak az elkallódott készülékek. A felhasználók a Samsung Find alkalmazásban meghívhatják családjaikat, hogy lássák a tartózkodási helyet, vagy csengőhangokat aktiválhatnak a megosztott eszköz egyszerűbb megtalálásáért. Tovább növelhetik a megtalálás esélyét, amennyiben távolról bekapcsolják a készülék energiatakarékos üzemmódját, mivel ekkor hosszabb lesz az akkumulátor üzemideje.