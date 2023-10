Az új, „rajongói” FE eszközök a kialakult gyakorlat szerint azokat célozzák, akik a gyártó közel csúcskategóriás kütyüjeit akarják birtokolni, kifizethető áron – némi kompromisszummal.

Két új S9

A Galaxy Tab S9 FE és Tab S9 FE+ táblagépek gyors válaszidejű nézői és alkotói felületet biztosítanak:

mindkettő megkapta az IP68 minősítésű S Pent, amellyel a felhasználók könnyedén rajzolhatnak vagy feljegyezhetik ötleteiket.

Az S9 FE 10,9 colos és a S9 FE+ 12,4 colos kijelzője akár 90 Hz-es automatikus képfrissítésre képes. A Képfeljavító a szín és a kontraszt optimalizálásával kültéri környezetben is láthatóbb felületet biztosít, különösen a képernyő sötét területein, így a napfény sem zavarja a használatot. Külön kiemelendő jó hír, hogy a legújabb Galaxy Tab S9 sorozathoz hasonlóan a Tab S9 FE és a Tab S9 FE+ is IP68 tanúsítványt kapott, vagyis a fokozottan strapabíró eszközök útközben is biztonságban vannak.

Magyarul: ezeket a táblagépeket nyugodtan lehet használni egy medence vagy fürdőkád közelében, s akkor sem kell aggódni, ha egy figyelmetlen kolléga leönti egy üveg ásványvízzel.