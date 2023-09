A szervezők számos családi programmal is készülnek. A Téridő Trambulinon a bolygók és a csillagok mozgását modellezik üveggolyók segítségével, a Meteoritvizsgálat programon mikroszkópokkal tanulmányozhatják a látogatók a meteoritok kristályait, a gyűjteményben pedig a világűrből érkezett kövek számos darabját a kezükbe is vehetik. A Spektrum Zónában számos izgalmas optikai berendezéssel és fényhajlító eszközzel is lehet találkozni.

A Csillagkapu rendezvénysorozat áprilistól október végéig, minden második szombaton várja a látogatókat.

A 103P/Hartley üstököst Malcolm Hartley fedezte fel 1986. március 15-én az ausztráliai a Siding Spring Obszervatórium Schmidt-távcsövével.