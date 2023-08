3. Újratölthető tintatartályos nyomtató

Egy otthoni nyomtató rengeteg praktikus előnnyel jár, az iskolai feladatok nyomtatásától kezdve a projektmunkák készítésén át a kreatív játékokig. Ahhoz, hogy maximálisan kiaknázzuk a benne rejlő lehetőséget, érdemes olyan eszközt választani, ami kevés erőforrást igényel, mégis nagy teljesítményre képes.

Az Epson EcoTank nyomtatóit kifejezetten erre a célra lettek fejlesztették: titkuk az újratölthető tintatartályokban rejlik, melyekkel akár több ezer oldalt is kinyomtathatunk anélkül, hogy a patronok cseréjével kellene bajlódnunk. A technológiával akár 90 százalékot is megtakaríthatunk a nyomtatás költségein, a hagyományos lézernyomtatókhoz képest pedig az energiafogyasztásunkon is csökkenthetünk.